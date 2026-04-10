Kanpur News:किडनी कांड में ‘सरकारी कनेक्शन’: मरीजों की कुंडली बेच रहे थे अस्पताल के कर्मचारी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह पूरा खेल बेहद सुनियोजित तरीके से चल रहा था। सरकारी अस्पतालों में तैनात कुछ कर्मचारी किडनी रोगियों पर विशेष नजर रखते थे। जांच में सामने आया है कि गिरोह का निशाना मुख्य रूप से ऐसे मरीज होते थे जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं और जल्दी इलाज चाहते हैं। कर्मचारियों का काम था कि ऐसे मरीजों की पहचान कर उनकी आर्थिक हैसियत, परिवार की स्थिति और संपर्क नंबर समेत पूरी कुंडली सिंडिकेट तक पहुंचाई जाए। इसके बाद गिरोह के सदस्य मरीजों से संपर्क कर उन्हें अवैध ट्रांसप्लांट के जाल में फंसाते थे।