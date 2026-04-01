Kanpur Weather:कहां कितने मेहरबान हुए बादल? इलाकेवार जानिए बारिश का पूरा हिसाब

मौसम विभाग के अनुसार, शहर के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। कंपनी बाग क्षेत्र में 2.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि काकादेव में 2.7 मिमी बारिश हुई। सिविल लाइंस क्षेत्र में सबसे अधिक 3.1 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो दिनभर की सबसे ज्यादा रही। वहीं, नौबस्ता में 2.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। इन आंकड़ों से साफ है कि शहर के अधिकांश हिस्सों में समान रूप से बारिश हुई। हालांकि यह बारिश ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन इससे वातावरण में ठंडक जरूर बढ़ गई।