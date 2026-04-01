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Kanpur Weather:कहां कितने मेहरबान हुए बादल? इलाकेवार जानिए बारिश का पूरा हिसाब

Kanpur Rainfall:कानपुर में हल्की बारिश से मौसम सुहावना हुआ और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सिविल लाइंस में सबसे अधिक 3.1 मिमी वर्षा दर्ज हुई, जबकि अन्य इलाकों में भी हल्की बारिश ने ठंडक बढ़ाई और जनजीवन सामान्य रहा।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Apr 07, 2026

कानपुर में मंगलवार को मौसम ने करवट ली और हल्की बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई। सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रही, जिसके चलते दोपहर बाद कई इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई। लंबे समय से उमस और तेज धूप से परेशान लोगों को इस बारिश से काफी राहत मिली। मौसम में आई ठंडक के कारण लोगों ने खुले वातावरण का आनंद लिया। सड़कों और बाजारों में भी सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रौनक देखने को मिली। हल्की बारिश ने पूरे शहर का माहौल खुशनुमा बना दिया।

विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज हुई वर्षा

मौसम विभाग के अनुसार, शहर के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। कंपनी बाग क्षेत्र में 2.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि काकादेव में 2.7 मिमी बारिश हुई। सिविल लाइंस क्षेत्र में सबसे अधिक 3.1 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो दिनभर की सबसे ज्यादा रही। वहीं, नौबस्ता में 2.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। इन आंकड़ों से साफ है कि शहर के अधिकांश हिस्सों में समान रूप से बारिश हुई। हालांकि यह बारिश ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन इससे वातावरण में ठंडक जरूर बढ़ गई।

लोगों को मिली राहत, सड़कों पर दिखी चहल-पहल

बारिश के बाद शहरवासियों को उमस और गर्मी से राहत मिली। लोग घरों से बाहर निकलकर ठंडी हवाओं का आनंद लेते नजर आए। पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर बच्चों और युवाओं की भीड़ देखी गई। कई जगहों पर लोग हल्की बारिश में भीगते हुए नजर आए। हालांकि कुछ निचले इलाकों में मामूली जलभराव भी हुआ, लेकिन स्थिति जल्दी सामान्य हो गई। ट्रैफिक पर भी बारिश का कोई खास असर नहीं पड़ा। कुल मिलाकर, बारिश ने शहर के जनजीवन को प्रभावित करने के बजाय राहत पहुंचाने का काम किया।

आगे भी राहत के आसार, किसानों को होगा लाभ

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही से तापमान में गिरावट आ सकती है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। वहीं, किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है। खेतों में नमी बढ़ने से फसलों को लाभ मिलेगा और सिंचाई की जरूरत भी कम होगी। विशेषज्ञों ने किसानों को मौसम के ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है, ताकि वे अपनी फसल की सही देखभाल कर सकें।

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Published on:

07 Apr 2026 11:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur Weather:कहां कितने मेहरबान हुए बादल? इलाकेवार जानिए बारिश का पूरा हिसाब

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