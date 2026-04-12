Kanpur Weather: तेज धूप से बढ़ेगी गर्मी, ठंडी हवाएं रखेंगी राहत, जानिए पूरा अपडेट

तेज धूप के बावजूद ठंडी हवाएं लोगों को राहत देने का काम करेंगी। इन हवाओं की गति लगभग 1 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 19 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। खास बात यह है कि सुबह और शाम के समय इन हवाओं का असर ज्यादा महसूस होगा, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा। कानपुर मंडल और गंगा के मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी के बीच ठंडक का अनुभव होगा। यह स्थिति उन लोगों के लिए राहत भरी है जो दिन में गर्मी से परेशान रहते हैं।