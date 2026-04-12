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Kanpur Weather: तेज धूप से बढ़ेगी गर्मी, ठंडी हवाएं रखेंगी राहत, जानिए पूरा अपडेट

Kanpur Weather Update:कानपुर मंडल में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप से दिन का तापमान बढ़ेगा। हालांकि ठंडी हवाएं सुबह-शाम राहत देंगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है, ऐसे में किसानों को फसल कटाई और भंडारण का काम तेजी से पूरा करने की सलाह दी गई है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Apr 12, 2026

प्रतीकात्मक फोटो

कानपुर मंडल समेत मध्य उत्तर प्रदेश में मौसम अब पूरी तरह साफ रहने वाला है। सुबह से ही आसमान एकदम साफ दिखाई देगा और तेज धूप निकलेगी। मौसम में बादलों की कोई खास मौजूदगी नहीं रहेगी, जिससे दिनभर सूरज की तपिश सीधे महसूस होगी। इसका असर यह होगा कि दिन का तापमान धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा और लोगों को गर्मी का एहसास बढ़ता जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रह सकती है और धूप का असर और तेज हो सकता है।

ठंडी हवाएं देंगी राहत, सुहावना रहेगा माहौल

तेज धूप के बावजूद ठंडी हवाएं लोगों को राहत देने का काम करेंगी। इन हवाओं की गति लगभग 1 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 19 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। खास बात यह है कि सुबह और शाम के समय इन हवाओं का असर ज्यादा महसूस होगा, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा। कानपुर मंडल और गंगा के मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी के बीच ठंडक का अनुभव होगा। यह स्थिति उन लोगों के लिए राहत भरी है जो दिन में गर्मी से परेशान रहते हैं।

दिन में बढ़ेगा तापमान, रातें रहेंगी ठंडी

मौसम में बदलाव का असर दिन और रात के तापमान में साफ दिखाई देगा। दिन के समय तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे दोपहर में गर्मी ज्यादा महसूस होगी। वहीं दूसरी ओर, रात के समय तापमान अभी सामान्य से कम रहने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि रातें अपेक्षाकृत ठंडी बनी रहेंगी। यह बदलाव लोगों की दिनचर्या पर असर डाल सकता है, इसलिए दिन में धूप से बचाव और रात में हल्की ठंडक का ध्यान रखना जरूरी रहेगा।

बारिश की कोई संभावना नहीं, सूखा रहेगा मौसम

कानपुर मंडल में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा और आसमान साफ रहने के कारण बादल भी नहीं बनेंगे। इससे आने वाले दिनों में बारिश की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। यह स्थिति शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में एक जैसी बनी रहेगी। साफ मौसम के चलते दृश्यता भी अच्छी रहेगी और किसी तरह की मौसम संबंधी बाधा देखने को नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर, मौसम स्थिर और सूखा बना रहेगा।

किसानों के लिए जरूरी सलाह

मौसम विशेषज्ञों ने किसानों के लिए विशेष सलाह जारी की है। उन्होंने कहा है कि यह समय फसलों की कटाई और मड़ाई के लिए सबसे उपयुक्त है। किसान अपनी तैयार फसल को जल्द से जल्द काटकर सुरक्षित स्थानों पर रख लें। साथ ही अनाज को अच्छी तरह सुखाकर घर या गोदाम में भंडारित करें, ताकि उसमें नमी न रहे और नुकसान से बचा जा सके। साफ और सूखा मौसम इस काम के लिए बेहद अनुकूल है, इसलिए लापरवाही से बचना जरूरी है।

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Published on:

12 Apr 2026 05:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur Weather: तेज धूप से बढ़ेगी गर्मी, ठंडी हवाएं रखेंगी राहत, जानिए पूरा अपडेट

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