Kanpur News:शराब के लिए वसूली करने वाला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी

कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में शराब के लिए दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पैसे न देने पर आरोपितों ने एक युवक को बीच सड़क रोककर उसके साथ मारपीट की और धमकाते हुए उसके मोबाइल से जबरन ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवा लिए। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित, जो एक हिस्ट्रीशीटर है, को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, वारदात में शामिल उसके अन्य साथियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।