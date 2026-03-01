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Kanpur News:शराब के लिए वसूली करने वाला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी

Kanpur Crime:कल्याणपुर में दबंगों ने युवक को रोककर मारपीट की और मोबाइल से 800 रुपये ट्रांसफर करवा लिए। कार में तोड़फोड़ की कोशिश भी की। पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपित फरार हैं।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Mar 21, 2026

कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में शराब के लिए दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पैसे न देने पर आरोपितों ने एक युवक को बीच सड़क रोककर उसके साथ मारपीट की और धमकाते हुए उसके मोबाइल से जबरन ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवा लिए। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित, जो एक हिस्ट्रीशीटर है, को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, वारदात में शामिल उसके अन्य साथियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

दोस्त से मिलने निकला था युवक, बीच रास्ते में घेर लिया

पुलिस के मुताबिक, आवास विकास निवासी राहुल सिंह बुधवार रात अपने एक मित्र से मिलने बाइक से जा रहे थे। रास्ते में केसा चौराहे के पास पहले से घात लगाए बैठे हिस्ट्रीशीटर पिंटू ठाकुर उर्फ राजेंद्र सिंह ने अपने दो साथियों के साथ उन्हें रोक लिया।जैसे ही राहुल ने विरोध किया, तीनों आरोपितों ने उस पर हमला कर दिया। देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया और आरोपियों ने युवक को डराते-धमकाते हुए उसका मोबाइल छीन लिया।

मोबाइल से कराया 800 रुपये का ट्रांसफर

हैरान करने वाली बात यह रही कि आरोपितों ने युवक का मोबाइल छीनकर उससे जबरन 800 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। पूरी वारदात महज कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना की तेजी और आरोपितों की दबंगई ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, आरोपितों ने मौके पर खड़ी गोविंद सिंह की कार का शीशा तोड़ने का भी प्रयास किया।

शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस

घटना के बाद पीड़ित राहुल सिंह ने कल्याणपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपितों की तलाश में जुट गई।शनिवार को पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जब मुख्य आरोपित पिंटू ठाकुर उर्फ राजेंद्र सिंह को केसा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

11 आपराधिक मामलों में पहले से दर्ज है नाम

कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष सिंह के अनुसार, गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ पहले से ही विभिन्न थानों में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।वहीं, घटना में शामिल अन्य फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा।

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Published on:

21 Mar 2026 09:30 pm

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