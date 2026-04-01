12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:10 रुपये के सिक्कों की ‘24 लाख कीमत’! फेसबुक स्कैम में फंसी महिला, ऐसे हुआ खुलासा

Online Scam:फेसबुक पर पुराने सिक्कों की ऊंची कीमत का लालच देकर ठगों ने कानपुर की एक महिला से पैसे ऐंठने की कोशिश की। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर रकम लेने के बाद दोबारा पैसे मांगे गए, शक होने पर ठगी का मामला सामने आया।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Apr 12, 2026

कानपुर में साइबर ठगों ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस बार ठगी का तरीका इतना चौंकाने वाला है कि कोई भी आसानी से इसके झांसे में आ सकता है। कल्याणपुर आवास विकास-तीन क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को पुराने सिक्कों की भारी कीमत दिलाने का लालच देकर ठगों ने जाल बिछाया।

पीड़िता मनु के मुताबिक, उन्होंने फेसबुक पर “ओल्ड क्वाइन कंपनी” नाम का एक पेज देखा, जिसमें पुराने सिक्कों और नोटों को लाखों रुपये में खरीदने का दावा किया गया था। जिज्ञासावश उन्होंने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने पास मौजूद 10 रुपये के दो सिक्कों की फोटो भेज दी। कुछ ही देर बाद उनके पास कॉल आया, जिसमें ठगों ने उन सिक्कों की कीमत 24 लाख रुपये बताई। यह सुनकर मनु हैरान रह गईं और उन्हें शक हुआ कि कहीं यह ठगी का जाल तो नहीं है।

विश्वास जीतने के लिए ठगों ने खुद को अधिकृत संस्था से जुड़ा बताते हुए कथित सरकारी अनुमति पत्र और स्कैनर से संबंधित दस्तावेजों की कॉपी महिला को भेजी। इसके बाद उन्होंने प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 750 रुपये जमा कराने की मांग की। ठगों ने भरोसा दिलाया कि 24 से 48 घंटे के भीतर उनकी टीम घर पहुंचकर पुराने सिक्कों के बदले नकद भुगतान करेगी। लगातार फोन कर मानसिक दबाव बनाने पर महिला उनके झांसे में आ गई और दिए गए क्यूआर कोड पर 750 रुपये ट्रांसफर कर दिए।

अगले दिन ठगों ने फिर महिला से संपर्क कर 3999 रुपये की अतिरिक्त मांग की। इस बार उन्होंने बड़े लेनदेन के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार कराने का बहाना बनाया। बार-बार पैसों की मांग और जल्दबाजी दिखाने पर महिला को शक हुआ। उन्होंने तुरंत परिजनों को पूरी जानकारी दी। परिजनों ने जांच-पड़ताल की तो मामला संदिग्ध निकला और ठगी की साजिश का खुलासा हो गया। महिला समय रहते सतर्क हो गईं और किसी भी तरह की रकम जमा नहीं की। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की सूचना साइबर सेल को देकर शिकायत दर्ज करा दी।

वहीं, कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि मामले में अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर साइबर टीम की मदद से जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Apr 2026 08:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:10 रुपये के सिक्कों की ‘24 लाख कीमत’! फेसबुक स्कैम में फंसी महिला, ऐसे हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News: इनहेलर लेने से पहले ही बिगड़ी सांस, तीसरी मंजिल से गिरकर बुजुर्ग की मौत

कानपुर

Kanpur News:विदेश नौकरी का झांसा बना जाल! कंबोडिया भेजकर करवाते थे साइबर फ्रॉड, दो गिरफ्तार

कानपुर

Kanpur News:लेग पीस को लेकर भिड़ी बरात, कुर्सियां चलीं और निकाह बना हंगामे का मैदान!

कानपुर

Kanpur News: सिद्धिविनायक मंदिर में चोरी,7 मिनट में चांदी के 7 मुकुट लेकर चोर फरार

कानपुर

Kanpur Weather: तेज धूप से बढ़ेगी गर्मी, ठंडी हवाएं रखेंगी राहत, जानिए पूरा अपडेट

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.