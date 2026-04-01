Kanpur News:10 रुपये के सिक्कों की ‘24 लाख कीमत’! फेसबुक स्कैम में फंसी महिला, ऐसे हुआ खुलासा

अगले दिन ठगों ने फिर महिला से संपर्क कर 3999 रुपये की अतिरिक्त मांग की। इस बार उन्होंने बड़े लेनदेन के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार कराने का बहाना बनाया। बार-बार पैसों की मांग और जल्दबाजी दिखाने पर महिला को शक हुआ। उन्होंने तुरंत परिजनों को पूरी जानकारी दी। परिजनों ने जांच-पड़ताल की तो मामला संदिग्ध निकला और ठगी की साजिश का खुलासा हो गया। महिला समय रहते सतर्क हो गईं और किसी भी तरह की रकम जमा नहीं की। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की सूचना साइबर सेल को देकर शिकायत दर्ज करा दी।