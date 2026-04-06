Kanpur News:दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट, वीडियो वायरल, पुलिस ने शांति भंग में की कार्रवाई

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद ने जल्द ही उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। इस दौरान लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला किया गया, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। मारपीट के दौरान मूलचंद्र कश्यप के सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे उनका सिर फट गया और वह लहूलुहान हो गए। परिजन उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके बेटे को भी हल्की चोटें आई हैं।