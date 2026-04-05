6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:चार माह बाद पकड़ में आया शातिर शराब तस्कर ट्रक चालक, भेजा गया जेल

Illegal liquor smuggling:कानपुर में कल्याणपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी मामले में चार माह से फरार ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। आरोपी चेसिस व नंबर बदलकर हरियाणा से शराब लाकर बिहार सप्लाई करता था। अदालत में पेश कर जेल भेजा गया।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Apr 04, 2026

कानपुर नगर में कल्याणपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब चार माह से फरार चल रहे ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। आरोपी से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, 9 दिसंबर 2025 को आबकारी निरीक्षक आशा परिहार अपनी टीम के साथ क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चला रही थीं। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि एक ट्रक में अवैध शराब की खेप ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। तलाशी लेने पर ट्रक में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई, जिसके बाद वाहन को कब्जे में लेकर थाना कल्याणपुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन वह लगातार अपना ठिकाना बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मोबाइल नंबर भी बदल लिया था और उत्तराखंड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में रहकर फरारी काट रहा था।शुक्रवार रात मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने विलासपुर क्षेत्र में दबिश दी और बलबीर सिंह (28) निवासी रामपुर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अवैध शराब तस्करी से जुड़े कई अहम खुलासे किए।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ट्रक के चेसिस और रजिस्ट्रेशन नंबर में बदलाव कर हरियाणा से अवैध शराब लाता था और उसे बिहार में सप्लाई करता था। इस अवैध कारोबार से वह लंबे समय से जुड़ा हुआ था और इसके जरिए आर्थिक लाभ अर्जित कर रहा था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है, ताकि इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके।

ये भी पढ़ें

Kanpur News:नौकरी का झांसा, कैद और फिर हिम्मत की उड़ान,आरोपी हुआ गिरफ्तार
कानपुर
image

थाना प्रभारी कल्याणपुर संतोष सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Apr 2026 11:24 pm

Published on:

04 Apr 2026 11:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:चार माह बाद पकड़ में आया शातिर शराब तस्कर ट्रक चालक, भेजा गया जेल

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:43 लाख लेकर गायब ‘किडनी सिंडिकेट’! अमृतसर मरीज का फूट पड़ा दर्द, वायरल हुआ वीडियो

कानपुर

Kanpur News : डॉक्टर बना एंबुलेंस चालक! साउथ अफ्रीकन महिला का इलाज करते दिखा, वीडियो और फोटो वायरल

कानपुर

सूखे नाले में मिले प्रेमी-प्रेमिका की लाश, सल्फास की गोलियों ने खोला मौत का राज, 27 मार्च से थे लापता

जंगल में मिली लाशों ने बढ़ाया रहस्य!
कानपुर

IMD Update:यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कानपुर में सबसे ज्यादा बारिश, कई जिलों में राहत

कानपुर

Kanpur News:दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट, वीडियो वायरल, पुलिस ने शांति भंग में की कार्रवाई

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.