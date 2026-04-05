Kanpur News:चार माह बाद पकड़ में आया शातिर शराब तस्कर ट्रक चालक, भेजा गया जेल

कानपुर नगर में कल्याणपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब चार माह से फरार चल रहे ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। आरोपी से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, 9 दिसंबर 2025 को आबकारी निरीक्षक आशा परिहार अपनी टीम के साथ क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चला रही थीं। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि एक ट्रक में अवैध शराब की खेप ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। तलाशी लेने पर ट्रक में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई, जिसके बाद वाहन को कब्जे में लेकर थाना कल्याणपुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन वह लगातार अपना ठिकाना बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मोबाइल नंबर भी बदल लिया था और उत्तराखंड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में रहकर फरारी काट रहा था।शुक्रवार रात मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने विलासपुर क्षेत्र में दबिश दी और बलबीर सिंह (28) निवासी रामपुर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अवैध शराब तस्करी से जुड़े कई अहम खुलासे किए।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ट्रक के चेसिस और रजिस्ट्रेशन नंबर में बदलाव कर हरियाणा से अवैध शराब लाता था और उसे बिहार में सप्लाई करता था। इस अवैध कारोबार से वह लंबे समय से जुड़ा हुआ था और इसके जरिए आर्थिक लाभ अर्जित कर रहा था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है, ताकि इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके।
थाना प्रभारी कल्याणपुर संतोष सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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