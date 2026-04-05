Kanpur News:चार माह बाद पकड़ में आया शातिर शराब तस्कर ट्रक चालक, भेजा गया जेल

घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन वह लगातार अपना ठिकाना बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मोबाइल नंबर भी बदल लिया था और उत्तराखंड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में रहकर फरारी काट रहा था।शुक्रवार रात मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने विलासपुर क्षेत्र में दबिश दी और बलबीर सिंह (28) निवासी रामपुर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अवैध शराब तस्करी से जुड़े कई अहम खुलासे किए।