IMD Update:पिछले 24 घंटों में कानपुर का पारा गिरा, बिजनौर में दर्ज हुआ सबसे कम तापमान

कानपुर। प्रदेश में मौसम के बदले तेवर के बीच कानपुर नगर में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री कम है। तापमान में आई इस गिरावट के कारण शहर में सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिससे अप्रैल की शुरुआत में भी मौसम सुहावना बना हुआ है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है।