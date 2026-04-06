IMD Update:पिछले 24 घंटों में कानपुर का पारा गिरा, बिजनौर में दर्ज हुआ सबसे कम तापमान

कानपुर। प्रदेश में मौसम के बदले तेवर के बीच कानपुर नगर में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री कम है। तापमान में आई इस गिरावट के कारण शहर में सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिससे अप्रैल की शुरुआत में भी मौसम सुहावना बना हुआ है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर में 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री कम है। इसके अलावा हरदोई में भी 14.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.4 डिग्री कम रहा। शाहजहांपुर में 15.3 डिग्री और अलीगढ़ में 15.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इन जिलों में तापमान सामान्य से नीचे रहने के कारण सुबह-शाम हल्की ठंडक बनी हुई है और लोगों को मौसम में नरमी का एहसास हो रहा है।
राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान करीब 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है। बाराबंकी, अयोध्या और सुल्तानपुर जैसे जिलों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कानपुर, फर्रुखाबाद और इटावा समेत मध्य उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी यही स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान सामान्य से नीचे रहने के कारण दिन में हल्की गर्मी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन सुबह और रात के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना हुआ है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी में न्यूनतम तापमान अन्य जिलों की तुलना में थोड़ा अधिक रहा, लेकिन यहां भी सामान्य से हल्की गिरावट दर्ज की गई। वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा में न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है। इसके अलावा प्रयागराज और आसपास के जिलों में भी तापमान सामान्य या उससे थोड़ा अधिक बना हुआ है, जिससे इन क्षेत्रों में हल्की गर्मी का असर महसूस किया जा रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की संभावना कम है। सुबह और रात के समय हल्की ठंडक बनी रह सकती है, जबकि दिन में तेज धूप के कारण तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। आने वाले दिनों में तापमान सामान्य स्तर के आसपास पहुंच सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे बदलते मौसम के अनुसार अपने खानपान और दिनचर्या में सावधानी बरतें ताकि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
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