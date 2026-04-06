6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

IMD Update:पिछले 24 घंटों में कानपुर का पारा गिरा, बिजनौर में दर्ज हुआ सबसे कम तापमान

Uttar Pradesh weather update:कानपुर में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 15.8°C दर्ज, जो सामान्य से कम रहा। प्रदेश के कई जिलों में तापमान गिरने से ठंडक बनी है। बिजनौर सबसे ठंडा रहा, जबकि बुंदेलखंड में हल्की गर्मी का असर देखा जा रहा है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Apr 06, 2026

कानपुर। प्रदेश में मौसम के बदले तेवर के बीच कानपुर नगर में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री कम है। तापमान में आई इस गिरावट के कारण शहर में सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिससे अप्रैल की शुरुआत में भी मौसम सुहावना बना हुआ है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है।

बिजनौर में सबसे कम तापमान

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर में 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री कम है। इसके अलावा हरदोई में भी 14.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.4 डिग्री कम रहा। शाहजहांपुर में 15.3 डिग्री और अलीगढ़ में 15.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इन जिलों में तापमान सामान्य से नीचे रहने के कारण सुबह-शाम हल्की ठंडक बनी हुई है और लोगों को मौसम में नरमी का एहसास हो रहा है।

कई जिलों में सामान्य से कम तापमान

राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान करीब 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है। बाराबंकी, अयोध्या और सुल्तानपुर जैसे जिलों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कानपुर, फर्रुखाबाद और इटावा समेत मध्य उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी यही स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान सामान्य से नीचे रहने के कारण दिन में हल्की गर्मी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन सुबह और रात के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना हुआ है।

पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड का हाल

पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी में न्यूनतम तापमान अन्य जिलों की तुलना में थोड़ा अधिक रहा, लेकिन यहां भी सामान्य से हल्की गिरावट दर्ज की गई। वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा में न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है। इसके अलावा प्रयागराज और आसपास के जिलों में भी तापमान सामान्य या उससे थोड़ा अधिक बना हुआ है, जिससे इन क्षेत्रों में हल्की गर्मी का असर महसूस किया जा रहा है।

आगे का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की संभावना कम है। सुबह और रात के समय हल्की ठंडक बनी रह सकती है, जबकि दिन में तेज धूप के कारण तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। आने वाले दिनों में तापमान सामान्य स्तर के आसपास पहुंच सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे बदलते मौसम के अनुसार अपने खानपान और दिनचर्या में सावधानी बरतें ताकि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CG Weather Update

Rajasthan Weather News

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Apr 2026 03:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / IMD Update:पिछले 24 घंटों में कानपुर का पारा गिरा, बिजनौर में दर्ज हुआ सबसे कम तापमान

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:43 लाख लेकर गायब ‘किडनी सिंडिकेट’! अमृतसर मरीज का फूट पड़ा दर्द, वायरल हुआ वीडियो

कानपुर

Kanpur News : डॉक्टर बना एंबुलेंस चालक! साउथ अफ्रीकन महिला का इलाज करते दिखा, वीडियो और फोटो वायरल

कानपुर

सूखे नाले में मिले प्रेमी-प्रेमिका की लाश, सल्फास की गोलियों ने खोला मौत का राज, 27 मार्च से थे लापता

जंगल में मिली लाशों ने बढ़ाया रहस्य!
कानपुर

IMD Update:यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कानपुर में सबसे ज्यादा बारिश, कई जिलों में राहत

कानपुर

Kanpur News:दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट, वीडियो वायरल, पुलिस ने शांति भंग में की कार्रवाई

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.