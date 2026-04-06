IMD Update:यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कानपुर में सबसे ज्यादा बारिश, कई जिलों में राहत

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के सक्रिय होने के कारण हुआ है। इसके चलते वातावरण में नमी बढ़ी और बादलों का निर्माण हुआ, जिससे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले 24 से 48 घंटों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है।