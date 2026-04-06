Kanpur News : डॉक्टर बना एंबुलेंस चालक! साउथ अफ्रीकन महिला का इलाज करते दिखा, वीडियो और फोटो वायरल

पुलिस सूत्रों के अनुसार, एक वायरल वीडियो व फोटो में दक्षिण अफ्रीका से आई महिला मरीज के ट्रांसप्लांट के बाद की हालत दिखाई दे रही है। वीडियो में एंबुलेंस चालक शिवम अग्रवाल खुद को डॉक्टर की तरह पेश करते हुए नजर आता है। वह महिला मरीज अविका से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और उसकी परेशानी जानने की कोशिश करता है।महिला दर्द से कराहते हुए रोती नजर आती है और अपनी तकलीफ बताती है। इस दौरान शिवम उसे इंजेक्शन लगाने की बात करता हुआ सुनाई देता है। बिना किसी मेडिकल योग्यता के इस तरह इलाज करना पूरे मामले को और गंभीर बना देता है।