Kanpur News:गाड़ी निकालने को लेकर सड़क पर जमकर बवाल, लात-घूंसे चले,वीडियो वायरल

कानपुर। कल्याणपुर क्षेत्र में गाड़ी निकालने को लेकर शुक्रवार रात हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। पनकी रोड चौकी से महज सौ मीटर दूर दो पक्षों के बीच सड़क पर जमकर लात-घूंसे चले। मारपीट का नजारा देखने के लिए राहगीरों की भीड़ सड़क पर जुट गई, जिससे पनकी रोड पर जाम लग गया। इस दौरान मौके पर खड़े एक राहगीर ने वीडियो बना लिया। जो घटना के कुछ देर के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि, वायरल वीडियो की पुष्टि patrika.com नहीं करता है।