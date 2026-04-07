शादी के बाद खुला ऐसा राज, दुल्हन के सामने रखी गई खौफनाक शर्त, कानपुर का चौंकाने वाला मामला

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी शादी 22 जून 2023 को लखनऊ के चिनहट निवासी युवक से हुई थी, लेकिन शादी से पहले उसकी गंभीर बीमारी को छिपाया गया। विवाह के दौरान लड़की पक्ष ने नकद, जेवर और महंगी कार सहित लाखों रुपये खर्च किए। इसके अलावा शादी की व्यवस्थाओं के नाम पर भी अलग से बड़ी रकम ली गई। पीड़िता का कहना है कि पूरे रिश्ते की नींव ही झूठ पर रखी गई, जिसका खुलासा शादी के बाद धीरे-धीरे हुआ।