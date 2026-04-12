Kanpur News:लेग पीस को लेकर भिड़ी बरात, कुर्सियां चलीं और निकाह बना हंगामे का मैदान!

जानकारी के मुताबिक, बारामऊ गांव निवासी एक बुजुर्ग ने अपनी बेटी का निकाह बिल्हौर निवासी युवक से तय किया था। शनिवार को बरात गेस्ट हाउस पहुंची और निकाह की रस्म शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इसके बाद दूल्हा-दुल्हन जयमाल के लिए मंच पर पहुंचे, जबकि मेहमान दावत का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान खाने में लेग पीस और गोश्त को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई।विवाद इतना बढ़ गया कि बराती पक्ष के कुछ युवकों ने जनाती पक्ष पर कुर्सियों और बर्तनों से हमला कर दिया। इस झगड़े में पिता-पुत्र समेत कई लोग घायल हो गए। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया और गेस्ट हाउस में अफरा-तफरी मच गई।