पनकी पावर प्लांट मजदूर की संदिग्ध मौत, बिना पोस्टमार्टम शव ले जाते समय झांसी से लौटी एंबुलेंस, कानपुर में हुआ पोस्टमार्टम

जब शव को तमिलनाडु ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में जानकारी मिली कि बिना पोस्टमार्टम कराए शव ले जाने पर आगे कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। इस पर एंबुलेंस को झांसी से ही वापस कानपुर लौटाया गया। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान पुलिस को पंचनामा भरने में भाषाई समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि मृतक के साथी हिंदी नहीं समझ पा रहे थे। थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि मौत का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित रखा गया है।