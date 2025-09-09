Kanpur News: चाय बनाने की बात पर बहस के बाद पत्नी ने गंगा में लगाई छलांग, मगरमच्छ देखते ही पूरी रात बैठी रही पेड़ पर

मालती अपने पति सुरेश के साथ अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करती रहती थीं। इस बार भी मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गुस्से में तमतमाई मालती जाजमऊ के गंगा पुल तक पहुंचीं और बिना किसी सोच-विचार के पुल से गंगा में कूद गईं।