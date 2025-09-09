Kanpur News: चाय बनाने की बात पर बहस के बाद पत्नी ने गंगा में लगाई छलांग, मगरमच्छ देखते ही पूरी रात बैठी रही पेड़ पर

Kanpur News: कानपुर जिले के जाजमऊ क्षेत्र में चाय बनाने को लेकर पति-पत्नी के बीच सामान्य कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पत्नी, मालती, गुस्से में आवेशित होकर गंगा नदी में छलांग लगा दी। यह घटना शनिवार देर रात को हुई।
मालती अपने पति सुरेश के साथ अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करती रहती थीं। इस बार भी मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गुस्से में तमतमाई मालती जाजमऊ के गंगा पुल तक पहुंचीं और बिना किसी सोच-विचार के पुल से गंगा में कूद गईं।
शुरुआत में तो वह डूबती जा रही थीं, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। खुद तैरकर किनारे पहुंचीं। तभी पानी में एक बड़ा मगरमच्छ दिखा। भयभीत मालती समझ गईं कि अगर जमीन पर उतरीं तो मगरमच्छ उनका नुकसान कर सकता है।
इसलिए उन्होंने पास ही एक पेड़ पर चढ़कर पूरी रात वहीं गुजारी। ठंडी रात में पेड़ पर बैठी मालती कांपती रही, क्योंकि उन्हें नहीं पता था अगले कदम में क्या करना चाहिए।
सुबह होते ही गांव के लोग उनकी आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी। जाजमऊ पुलिस चौकी इंचार्ज विनय यादव और उनकी टीम तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने महिला को सुरक्षित पेड़ से उतारा और चाइल्डलाइन की मदद से उन्हें चौकी ले जाकर संभाला।
पुलिस ने पति सुरेश को भी बुलाया और दोनों के बीच समझौता कराया। दोनों को समझाकर सुरक्षित घर भेज दिया गया।
इस पूरी घटना को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल बन गया है। लोग इसे एक फिल्मी कहानी से कम नहीं मान रहे। वहीं, प्रशासन की समय पर पहुंच और सक्रियता की भी सराहना की जा रही है।