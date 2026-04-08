Kanpur News:दो पक्षों में मारपीट, पुलिसकर्मी बनाती रहा वीडियो, वायरल हुआ वीडियो

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह वायरल वीडियो रावतपुर स्थित गुरुदेव पैलेस चौकी के पास का बताया जा रहा है। वीडियो में एक अस्पताल के सामने दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी होती है, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल जाती है। दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर हमला करते हुए और पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना के दौरान आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश की। कई लोग बीच-बचाव करते नजर आए, लेकिन दोनों पक्षों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। मारपीट करते रहे। जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इसी दौरान वहां मौजूद एक राहगीर ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा कर दिया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया।