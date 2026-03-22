Kanpur News:कागजों में चल रही थी फर्म, जीएसटी चोरी का हुआ खुलासा, मुकदमा दर्ज

राज्य कर विभाग के अनुसार, गोपालगंज डूंगर नारिन्द निवासी रंजीत सिंह कुशवाहा ने ‘सर्वश्री किरशाना ट्रेडर्स’ के नाम से प्लाट संख्या 803, ब्लॉक एच/डब्ल्यू, बर्रा कानपुर के पते पर एकल स्वामित्व फर्म का जीएसटी पंजीकरण कराया था। फर्म के माध्यम से सुपाड़ी आदि के खरीद-बिक्री का व्यापार दिखाया गया और जीएसटी पोर्टल व ई-वे बिल पोर्टल पर लेन-देन अपलोड किया गया।विभागीय जांच में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में फर्म द्वारा करीब 10.74 करोड़ रुपये की इन्वर्ड सप्लाई और 4.50 करोड़ रुपये की आउटवर्ड सप्लाई दर्शाई गई, जिसमें करीब 22.50 लाख रुपये का कर निहित था। वहीं, वर्ष 2024-25 में भी 27.30 लाख रुपये की आपूर्ति दिखाते हुए 1.36 लाख रुपये का कर दर्शाया गया।