Kanpur News:फर्जी कारोबार से हड़प ली दो करोड़ की आईटीसी, मुकदमा दर्ज

जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने एक महिला के नाम पर मात्र 80 वर्गफीट की दुकान किराये पर लेकर फर्म का पंजीकरण कराया था। विभागीय टीम जब जांच के लिए मौके पर पहुंची तो वहां किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि नहीं मिली। इसके बावजूद जीएसटी पोर्टल पर फर्जी खरीद-बिक्री दर्शाकर लगातार इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क सुनियोजित तरीके से सरकारी राजस्व को नुकसान पहचाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा था, जिसमें फर्जी बिलिंग के जरिए लाखों रुपये की कर चोरी की गई।