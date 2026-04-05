Kanpur News:नौकरी का झांसा, कैद और फिर हिम्मत की उड़ान,आरोपी हुआ गिरफ्तार

कानपुर। नौकरी दिलाने के नाम पर पश्चिम बंगाल की एक युवती को कानपुर बुलाकर देह व्यापार में धकेलने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। मुख्य सरगना समेत अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।