Kanpur News: सिर्फ 5 रुपये का टोकन…और खाते से उड़ गए 11.44 लाख

बातचीत के दौरान आरोपी ने बड़ी चालाकी से पीड़ित को अपने झांसे में लिया। उसने भरोसा दिलाया कि यदि वह तुरंत 5 रुपये का ऑनलाइन टोकन ले लेते हैं तो उन्हें अस्पताल में लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और सीधे डॉक्टर से मुलाकात हो जाएगी। भीड़ और समय बचाने के लालच में आकर पीड़ित ने बिना ज्यादा सोचे आरोपी की बात मान ली। आरोपी के कहने पर पीड़ित ने एटीएम कार्ड के माध्यम से 5 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर दिया।हालांकि, यह एक सुनियोजित साइबर ठगी का जाल था। जैसे ही पीड़ित ने भुगतान किया, कुछ ही मिनटों के भीतर उनके दो अलग-अलग बैंक खातों से कुल 11.44 लाख रुपये निकाल लिए गए। अचानक खाते से इतनी बड़ी रकम गायब होने पर पीड़ित के होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं।