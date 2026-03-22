22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News: सिर्फ 5 रुपये का टोकन…और खाते से उड़ गए 11.44 लाख

Cyber Fraud Kanpur:कानपुर में गूगल पर डॉक्टर का नंबर सर्च करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। 5 रुपये का टोकन देने के बहाने साइबर ठगों ने उसके दो खातों से 11.44 लाख रुपये उड़ा दिए।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Mar 22, 2026

कानपुर में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर को दिखाने के लिए गूगल सर्च इंजन पर नंबर खोजना एक व्यक्ति को लाखों की चपत लगवा गया। कौशलपुरी निवासी विष्णु मोहन ठक्कर ने बताया कि बीते साल 16 मार्च 2025 को तबीयत खराब होने पर उन्होंने सनातन धर्म चिकित्सालय में संपर्क करने की कोशिश की।जब अस्पताल का नंबर नहीं मिला तो उन्होंने गूगल पर सर्च कर एक मोबाइल नंबर हासिल किया और उस पर कॉल कर डॉक्टर के बारे में जानकारी ली। कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने खुद को अस्पताल से जुड़ा बताते हुए अगले दिन डॉक्टर के मिलने की बात कही।

5 रुपये का टोकन बना ठगी का जाल

बातचीत के दौरान आरोपी ने बड़ी चालाकी से पीड़ित को अपने झांसे में लिया। उसने भरोसा दिलाया कि यदि वह तुरंत 5 रुपये का ऑनलाइन टोकन ले लेते हैं तो उन्हें अस्पताल में लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और सीधे डॉक्टर से मुलाकात हो जाएगी। भीड़ और समय बचाने के लालच में आकर पीड़ित ने बिना ज्यादा सोचे आरोपी की बात मान ली। आरोपी के कहने पर पीड़ित ने एटीएम कार्ड के माध्यम से 5 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर दिया।हालांकि, यह एक सुनियोजित साइबर ठगी का जाल था। जैसे ही पीड़ित ने भुगतान किया, कुछ ही मिनटों के भीतर उनके दो अलग-अलग बैंक खातों से कुल 11.44 लाख रुपये निकाल लिए गए। अचानक खाते से इतनी बड़ी रकम गायब होने पर पीड़ित के होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं।

12 महीने तक भटकता रहा पीड़ित, अब दर्ज हुआ मुकदमा

घटना के बाद पीड़ित करीब 12 महीनों तक मुकदमा दर्ज कराने के लिए इधर-उधर भटकता रहा। कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार पुलिस के आलाधिकारियों से गुहार लगाने के बाद नजीराबाद थाने में मामला दर्ज किया गया।थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साइबर ठगों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि गूगल पर मिले अनजान नंबरों पर भरोसा करने से बचें और किसी भी प्रकार का ऑनलाइन भुगतान करते समय सतर्क रहें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Mar 2026 10:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News: सिर्फ 5 रुपये का टोकन…और खाते से उड़ गए 11.44 लाख

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:बदलते मौसम ने बढ़ाई परेशानी, किसानों की फसल गिरी, अस्पतालों में मरीजों की भीड़

कानपुर

Kanpur Weather: मौसम करेगा सरप्राइज—कभी धूप, कभी फुहार, हर पल बदलेगा नज़ारा!

यूपी न्यूज

Kanpur News:रसोई की गैस से चल रहा था कारोबार! छापे में खुला स्वीट हाउस का ‘सस्ता सीक्रेट’

कानपुर

Kanpur News:शराब के लिए वसूली करने वाला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी

कानपुर

सिस्टम की लापरवाही का ‘सींग’: मंदिर के बाहर ड्यूटी कर रहे सिपाही को सांड ने पटका, नाले में जा गिरा रक्षक

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.