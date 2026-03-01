Kanpur News:‘मुनाफे का सपना’ दिखाकर करते थे जेब साफ, साइबर ठग गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बेहद सुनियोजित तरीके से साइबर ठगी को अंजाम देते थे। ये लोग सोशल मीडिया और मोबाइल कॉल के जरिए लोगों को आकर्षक स्कीमों का झांसा देते थे, जिसमें कम समय में ज्यादा मुनाफा मिलने का लालच दिया जाता था। जैसे ही कोई व्यक्ति इनके झांसे में आता, उससे अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए जाते थे। आरोपी पुराने बैंक खातों का इस्तेमाल करने के साथ-साथ फर्जी आधार कार्ड के जरिए नई सिम और बैंक खाते भी खुलवाते थे। इससे उनकी असली पहचान छिपी रहती थी और पुलिस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर ये जनसेवा केंद्रों और बैंकों में भी फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे।