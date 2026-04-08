Kanpur News:किडनी रैकेट का ‘मेरठ वाला सैफी’ कानपुर से गिरफ्तार

कानपुर। अवैध किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट के खिलाफ पुलिस ने मंगलवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी परवेज सैफी को रावतपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर हुई इस गिरफ्तारी को पुलिस अहम सफलता मान रही है। आरोपी लंबे समय से पुलिस की नजर में था और उसकी तलाश जारी थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परवेज की गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क की परतें खुलने की उम्मीद है। फिलहाल उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उससे जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश के लिए टीमों का गठन कर दबिश दी जा रही है।