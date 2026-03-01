Kanpur News:मोबाइल विवाद से मचा बवाल, दरवाजे पर पुलिस,अंदर युवक ने लगा ली फांसी

कानपुर। गोविंदनगर थाना क्षेत्र में मोबाइल मांगने को लेकर हुए झगड़े के बाद 19 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं परिवार ने पुलिस और पड़ोस में रहने वाली महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मूलरूप से कन्नौज के ठठिया बसावनपुरवा निवासी हाकिम सिंह पिछले पांच वर्षों से गोविंदनगर में नटराज सिनेमा के पास किराये के मकान में रहकर मजदूरी करते हैं। घर में नवरात्र की पूजा चल रही थी। जिसके चलते वह अपनी पत्नी नीलम देवी के साथ बाजार गए हुए थे। इस दौरान उनका 19 वर्षीय बेटा अमन घर पर अकेला था।