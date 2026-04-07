7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:स्कूली सफर पर ‘डिजिटल ढाल’: QR कोड से खुलेगा हर बस का रिकॉर्ड

School Transport QR Code:कानपुर में स्कूली वाहनों पर क्यूआर कोड अनिवार्य किए जा रहे हैं। स्कैन करते ही फिटनेस, बीमा व चालक की जानकारी मिलेगी। बिना वैध दस्तावेज वाहन नहीं चलेंगे। इस डिजिटल व्यवस्था से बच्चों की सुरक्षा, निगरानी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Apr 07, 2026

कानपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा तकनीकी कदम उठाया है। अब सभी स्कूली बसों, वैन और ऑटो पर क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। इस कोड को स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी—फिटनेस, बीमा, परमिट और ड्राइवर का विवरण—तुरंत सामने आ जाएगा। इस डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य स्कूली परिवहन में पारदर्शिता बढ़ाना और सड़क हादसों पर रोक लगाना है। विभाग का मानना है कि इससे अभिभावकों को भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर भरोसा मिलेगा और नियमों का पालन सुनिश्चित हो सकेगा।

क्यूआर कोड से मिलेगी पूरी जानकारी

नई व्यवस्था के तहत हर स्कूली वाहन पर एक यूनिक क्यूआर कोड लगाया जा रहा है। जैसे ही कोई अभिभावक या अधिकारी इसे स्कैन करेगा, वाहन की फिटनेस, बीमा, परमिट, चालक का विवरण और अन्य जरूरी दस्तावेज तुरंत स्क्रीन पर दिख जाएंगे। इससे फर्जी या अधूरे दस्तावेज वाले वाहनों की पहचान आसानी से हो सकेगी और बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।

बिना फिटनेस-बीमा नहीं चलेगा वाहन

परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन वाहनों के पास वैध फिटनेस सर्टिफिकेट या बीमा नहीं होगा, उन्हें सड़कों पर बच्चों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि जांच के दौरान कोई कमी पाई जाती है, तो ऐसे वाहनों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इससे नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती बढ़ेगी।

9 हजार वाहनों की होगी निगरानी

विभाग के मुताबिक, कानपुर में करीब 9 हजार स्कूली वाहन संचालित हैं। इनमें से लगभग 150 वाहनों पर क्यूआर कोड लगाए जा चुके हैं और बाकी पर तेजी से काम चल रहा है। एआरटीओ और पीटीओ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे स्कूलों में जाकर वाहनों की जांच करें और पूरा डेटा एक विशेष पोर्टल पर अपलोड करें।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जुड़ा सिस्टम

इस डिजिटल सिस्टम को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से भी जोड़ा गया है, जिससे लखनऊ से लेकर जिला स्तर तक हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने बताया कि स्कूली बसों की फिटनेस जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पहल से अभिभावकों को बच्चों की यात्रा को लेकर ज्यादा भरोसा मिलेगा।परिवहन विभाग की यह पहल न सिर्फ बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि स्कूली परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Traffic police

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Apr 2026 05:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:स्कूली सफर पर ‘डिजिटल ढाल’: QR कोड से खुलेगा हर बस का रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News: आईआईटी में ‘डिजिटल दंगल’, जहां कोड के वार से तय होगा साइबर का सरताज

कानपुर

शादी के बाद खुला ऐसा राज, दुल्हन के सामने रखी गई खौफनाक शर्त, कानपुर का चौंकाने वाला मामला

कानपुर

Kanpur News:शराब के विवाद में पति ने पत्नी की डंडे से पीटकर हत्या, आरोपी फरार

कानपुर

ऐसे अपने जाल में लड़कों को फंसाता था किडनी कांड का मास्टरमाइंड, 25-25 लाख रुपए तक का देता झांसा

cyber fraud, hospital operator, kidney scam
कानपुर

Kanpur News:‘वीडियो के जाल में कैद सच्चाई’—किडनी कांड में सामने आया भरोसा जीतने का खतरनाक खेल

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.