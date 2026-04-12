Kanpur News: सिद्धिविनायक मंदिर में चोरी,7 मिनट में चांदी के 7 मुकुट लेकर चोर फरार

कानपुर के घंटाघर स्थित प्रसिद्ध सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में देर रात चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई। चोरों ने महज सात मिनट के भीतर भगवान के चांदी के सात मुकुट पार कर दिए और फरार हो गए। पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिससे पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन में घटना के बाद आक्रोश है।