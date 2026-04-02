Kanpur News:हनुमान जयंती को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी—इन रास्तों से जाएं श्रद्धालु

हनुमान जयंती पर पनकी धाम पहुंचने के लिए अलग-अलग दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूट तय किए गए हैं। कानपुर देहात और सचेण्डी की ओर से आने वाले लोग भौती चौराहे से गंगागंज क्रॉसिंग होते हुए मंदिर जाएंगे। हमीरपुर, फतेहपुर और उन्नाव से आने वाले श्रद्धालु भाटिया तिराहा और स्टेशन रोड के रास्ते पहुंचेंगे। कन्नौज और फर्रुखाबाद से आने वाले श्रद्धालुओं को कल्याणपुर-आवास विकास नहर होकर एमआईजी रोड और रामलीला मैदान तक जाना होगा। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें ताकि भीड़ और जाम से बचा जा सके।