Kanpur News:हनुमान जयंती को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी—इन रास्तों से जाएं श्रद्धालु

कानपुर। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर 2 अप्रैल को पनकी क्षेत्र में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था लागू कर दी है। सुबह 6 बजे से लागू यह व्यवस्था पूरे दिन प्रभावी रहेगी, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन मिल सके और शहर की यातायात व्यवस्था भी सुचारु बनी रहे।
हनुमान जयंती पर पनकी धाम पहुंचने के लिए अलग-अलग दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूट तय किए गए हैं। कानपुर देहात और सचेण्डी की ओर से आने वाले लोग भौती चौराहे से गंगागंज क्रॉसिंग होते हुए मंदिर जाएंगे। हमीरपुर, फतेहपुर और उन्नाव से आने वाले श्रद्धालु भाटिया तिराहा और स्टेशन रोड के रास्ते पहुंचेंगे। कन्नौज और फर्रुखाबाद से आने वाले श्रद्धालुओं को कल्याणपुर-आवास विकास नहर होकर एमआईजी रोड और रामलीला मैदान तक जाना होगा। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें ताकि भीड़ और जाम से बचा जा सके।
हनुमान जयंती के दिन पनकी क्षेत्र में भारी और मध्यम वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। कल्याणपुर, भाटिया तिराहा, कालपी रोड, नारायना कॉलेज चौराहा और पनकी नहर मार्ग जैसे प्रमुख रास्तों पर डायवर्जन लागू रहेगा। इन मार्गों से आने वाले भारी वाहन वैकल्पिक रास्तों से अपने गंतव्य की ओर भेजे जाएंगे। खास बात यह है कि पहले से जारी सभी वाहन पास भी इस दिन अमान्य रहेंगे। प्रशासन ने यह कदम भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पनकी क्षेत्र में व्यापक पार्किंग व्यवस्था की गई है। प्रमुख पार्किंग स्थलों में रामलीला मैदान, सब्जी मंडी रोड, पनकी थाना मार्ग, शताब्दी नगर रोड और स्टेशन रोड से गंगागंज क्रॉसिंग मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा एटीएम चौराहा और अन्य लिंक मार्गों पर भी वाहन खड़े करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वीवीआईपी और आवश्यक सेवाओं के लिए मंदिर के पश्चिमी द्वार के पास अलग पार्किंग बनाई गई है। प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालु केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और निर्धारित रूट व पार्किंग का ही उपयोग करें। किसी भी असुविधा या जानकारी के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम (9305104340) और हेल्पलाइन नंबर (9305104387) जारी किए गए हैं। साथ ही वाहन चालकों से विशेष अनुरोध किया गया है कि सड़क पर एम्बुलेंस को प्राथमिकता दें और तुरंत रास्ता दें। आपकी सतर्कता और जिम्मेदारी से किसी की जान बच सकती है और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकता है।
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