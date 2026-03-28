Kanpur News:रंगदारी की मांग ठुकराई तो बरसी गोलियां, मुकदमा दर्ज

घटना 27 मार्च की देर रात करीब 1 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। तहरीर के अनुसार, विन्धवासिनी फिलिंग स्टेशन, गंभीरपुर के पास राजेश यादव, विशेष यादव निवासी गुनऊपुरवा और शुभम यादव निवासी गंभीरपुर अपने 4-5 अज्ञात साथियों के साथ पहुंचे। आरोपियों ने कंपनी के ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक द्वारा ट्रक न रोकने पर आरोपियों ने अवैध असलहे से फायरिंग कर दी। इस दौरान चालक किसी तरह अपनी जान बचाकर मौके से निकल गया। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।