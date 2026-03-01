Kanpur News: चॉकलेट का लालच,बुजुर्ग ने मासूम से की दरिंदगी की कोशिश, CCTV ने खोली पोल

जब मासूम ने विरोध करते हुए जोर-जोर से रोना और चिल्लाना शुरू किया, तो आसपास के लोगों का ध्यान उस ओर गया। भीड़ इकट्ठा होते देख आरोपी घबरा गया और बच्ची को छोड़कर वहां से हट गया। रोती-बिलखती मासूम जब अपने घर पहुंची और पिता को आपबीती सुनाई, तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कल्याणपुर संतोष सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घेराबंदी कर पुलिस ने भागने की फिराक में लगे आरोपी मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया।