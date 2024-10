कानपुर: 8 नवंबर से 22 दिसंबर तक गोविंदपुरी में नहीं रुकेंगी ये नौ गाड़ियां, इन 28 गाड़ियों के रूट में परिवर्तन

कानपुर-नई दिल्ली, कानपुर-झांसी के बीच चलने वाली ट्रेनों के स्टॉपेज और रूट में बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब नौ गाड़ियों का स्टॉपेज खत्म किया गया है और 28 गाड़ियों के रूट में परिवर्तन है। इसमें लखनऊ-झांसी इंटरसिटी (11110) भी शामिल है।

कानपुर•Oct 23, 2024 / 07:39 am• Narendra Awasthi

Nine trains not stop at Govindpuri, Change in 28 trains route कानपुर से दिल्ली और झांसी के बीच चलने वाली ट्रेन के रूट और स्टॉपेज में भारी परिवर्तन किया गया है। अब यह गाड़ियां गोविंदपुरी होकर नहीं जायेंगी या फिर इनके स्टॉपेज को खत्म कर दिया गया है। 8 नवंबर से स्टॉपेज और रूट में परिवर्तन किया जाएगा। 23 दिसंबर से पुरानी स्थिति बहाल होगी। उत्तर मध्य रेलवे से जारी सूचना के अनुसार गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर पावर और ट्रैफिक ब्लॉक के कारण यह परिवर्तन किया गया है। इनमें धनबाद से जम्मू तवी, पटना-नई दिल्ली, राजगीर-नई दिल्ली, वाराणसी-गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस आदि ट्रेन शामिल है। कुल नौ गाड़ियों का गोविंदपुरी में स्टॉपेज खत्म किया गया है। जबकि 28 गाड़ियों के रूट में परिवर्तन किया है।

Hindi News / Kanpur / कानपुर: 8 नवंबर से 22 दिसंबर तक गोविंदपुरी में नहीं रुकेंगी ये नौ गाड़ियां, इन 28 गाड़ियों के रूट में परिवर्तन