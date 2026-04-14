Kanpur News:आगरा एग्जाम देने जा रही छात्रा से पुलिस लाइन में शोषण, सिपाही पर लगे आरोप

शारदानगर के छात्रावास में रहने वाली छात्रा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने गणित से एमएमसी किया है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। 19 जनवरी 2026 को वह सेंट्रल स्टेशन से आगरा परीक्षा देने जा रही थी। ट्रेन में उसकी मुलाकात अलीगढ़ निवासी एक सिपाही से हुई। सिपाही ने खुद को कानपुर पुलिस लाइन में प्रशिक्षणरत बताया और कहा कि वह छात्रा की नौकरी लगवा देगा। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान हुआ और बातचीत शुरू हो गई। आरोप है कि सिपाही ने शादी का प्रस्ताव रखकर छात्रा से नजदीकियां बढ़ाईं।