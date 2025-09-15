कानपुर में रेडियोलॉजी की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा दी जान, सपा विधायक के हॉस्टल की घटना

Kanpur radiology student hanged herself in hostel room कानपुर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली किशोरी ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के समय उसकी रूम पार्टनर बहन के साथ दवा लेने के लिए गए थी। जब लौट कर वापस आई तो उसने दरवाजा खुलवाया। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच अन्य लड़कियां भी मौके पर पहुंच गई। दरवाजा न खुलने की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस में दरवाजा तोड़ा को अंदर किशोरी फांसी के फंदे से लटकी मिली। पुलिस में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। मामला काकादेव थाना क्षेत्र का है।