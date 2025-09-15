Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

कानपुर में रेडियोलॉजी की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा दी जान, सपा विधायक के हॉस्टल की घटना

Kanpur radiology student hanged herself in hostel room कानपुर में रेडियोलॉजी की छात्र में हॉस्टल के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जो फर्रुखाबाद की रहने वाली थी। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 15, 2025

छात्रा ने हॉस्टल में किया सुसाइड (फोटो सोर्स- पत्रिका)
फोटो सोर्स- पत्रिका

Kanpur radiology student hanged herself in hostel room कानपुर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली किशोरी ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के समय उसकी रूम पार्टनर बहन के साथ दवा लेने के लिए गए थी। जब लौट कर वापस आई तो उसने दरवाजा खुलवाया। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच अन्य लड़कियां भी मौके पर पहुंच गई। दरवाजा न खुलने की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस में दरवाजा तोड़ा को अंदर किशोरी फांसी के फंदे से लटकी मिली। पुलिस में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। मामला काकादेव थाना क्षेत्र का है।

फर्रुखाबाद की रहने वाली मृतका

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के सिंघीरामपुर निवासी पलक पुत्री डॉक्टर अधेन्दु कुमार कानपुर में पढ़ाई कर रही थी। वह रेडियोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी में बीएमआरटी की फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। काकादेव थाना क्षेत्र के रानीगंज स्थित सपा विधायक के हॉस्टल की चौथी मंजिल में रहती थी।

ये भी पढ़ें

मानसून का पलटवार: 16 17 18 19 20 सितंबर को बारिश का अलर्ट, इन जिलों में दिखेगा असर
कानपुर
image

छोटी बहन दीप्ति ने बताया

पलक की छोटी बहन दीप्ती ने बताया कि बीते रविवार को अपनी बड़ी बहन पलक से मिलने के लिए आई थी। पलक की दवा खत्म हो गई थी। जो एंग्जायटी और डिप्रेशन की दवा ले रही थी। पलक ने बताया कि उसकी दवा खत्म हो गई है। इस पर वह और रूम पार्टनर आराध्या मिश्रा के साथ पलक की दवा लेने के लिए आ गये। घटना के समय वह रूम में अकेले रह गई थी। दवा लेकर जब वह वापस आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। खुलवाने का प्रयास किया गया। लेकिन कोई जवाब मोबाइल कॉल की रिसीव नहीं हो रही थी। मौके पर बड़ी संख्या में छात्राएं आ गई।

क्या कहती है काकादेव थाना पुलिस?

काकादेव थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर पलक लटकी मिली। यह देख मौके पर कोहराम मच गया। दीप्ति ने पालक की मौत की जानकारी अपने पिता डॉक्टर अधेंदु कुमार को दी तो वहां पर भी रोना पीटना मच गया। जो तत्काल कानपुर के लिए निकाल लिए। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पर दोनों इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि पलक में आत्महत्या क्यों की?

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 10:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर में रेडियोलॉजी की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा दी जान, सपा विधायक के हॉस्टल की घटना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.