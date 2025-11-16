कानपुर का तापमान 7.5 डिग्री, प्रदेश में सबसे ठंडा जिला, इटावा दूसरे नंबर पर

Kanpur is coldest district in the state मौसम विभाग के अनुसार एक बार फिर कानपुर का तापमान प्रदेश में सबसे कम रिकॉर्ड किया गया। यहां की रात सबसे ठंडी रही। जबकि इटावा दूसरे नंबर पर रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक धूप में नमी रहेगी। उत्तर और पश्चिमी हवाएं भी कानपुर मंडल में धीमी गति से आएंगी। अब पूर्वी हवाओं के आने का क्रम शुरू होगा। सुबह और शाम को धुंध का असर दिखाई पड़ेगा। प्रदूषण भी रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.3 डिग्री कम रहने की संभावना है। बारिश नहीं होगी।