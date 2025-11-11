कानपुर में रेड अलर्ट: बम डिस्पोजल यूनिट के साथ सघन चेकिंग अभियान, इन स्थानों पर भेजी गई टीम

उत्तर प्रदेश के कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने कानपुर मेट्रो स्टेशन, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, गंगा बैराज, एयरपोर्ट बस स्टैंड, टोल प्लाजा, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, पावर प्लांट, आईआईटी कानपुर, उसके आसपास के इलाके, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, जेके मंदिर के साथ अन्य संवेदनशील इलाकों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सभी थाना क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों को होटल में ठहरने वाले लोगों की भी चेकिंग करने को कहा गया है। बम डिस्पोजल टीम के साथ 'एंटी सबोटेज' चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया सेल भी सक्रिय है। जिसकी निगरानी की जा रही है। ताकि अफवाह या भ्रामक सूचनाएं फैलते ही उनका खंडन किया जा सके।