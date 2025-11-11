Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

कानपुर में रेड अलर्ट: बम डिस्पोजल यूनिट के साथ सघन चेकिंग अभियान, इन स्थानों पर भेजी गई टीम

Kanpur Red Alert कानपुर पुलिस कमिश्नर ने रेड अलर्ट जारी किया है। सभी संवेदनशील इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।‌ संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था ने बताया कि यह अभियान चलता रहेगा।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 11, 2025

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान (फोटो सोर्स- पुलिस कमिश्नरेट कानपुर)

फोटो सोर्स- पुलिस कमिश्नरेट कानपुर

Kanpur Red Alert नई दिल्ली में विस्फोट की घटना के बाद कानपुर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर सभी अधिकारियों को वायरलेस सेट पर रेड अलर्ट के विषय में जानकारी दी। उन्होंने चेकिंग अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था अपनी टीम के साथ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंच गए। जहां उन्होंने सघन चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी भी ली गई। मेट्रो स्टेशन, गंगा बैराज, टोल प्लाजा पर सघन चेकिंग और तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान बीडीएस, पीएसी, जीआरपी, आरपीएफ, डॉग स्क्वाड भी साथ चल रहे थे।

इन स्थानों पर अभियान चलाने का निर्देश

उत्तर प्रदेश के कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने कानपुर मेट्रो स्टेशन, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, गंगा बैराज, एयरपोर्ट बस स्टैंड, टोल प्लाजा, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, पावर प्लांट, आईआईटी कानपुर, उसके आसपास के इलाके, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, जेके मंदिर के साथ अन्य संवेदनशील इलाकों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सभी थाना क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों को होटल में ठहरने वाले लोगों की भी चेकिंग करने को कहा गया है। बम डिस्पोजल टीम के साथ 'एंटी सबोटेज' चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया सेल भी सक्रिय है। जिसकी निगरानी की जा रही है। ताकि अफवाह या भ्रामक सूचनाएं फैलते ही उनका खंडन किया जा सके।

क्या कहते हैं संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था?

संयुक्त पुलिस आयुक्त कानूनी एवं व्यवस्था ने बताया कि दिल्ली की घटना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। सभी को आदेश दिए गए हैं कि तत्काल चेकिंग अभियान चलायें। जिससे कि दिल्ली की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। रेलवे स्टेशन की पार्किंग में कई दिनों से गाड़ियां खड़ी रहती हैं। गाड़ियों की भी चेकिंग की गई। ‌यह चेकिंग अभियान रेड अलर्ट जारी है।

Published on:

11 Nov 2025 06:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर में रेड अलर्ट: बम डिस्पोजल यूनिट के साथ सघन चेकिंग अभियान, इन स्थानों पर भेजी गई टीम

कानपुर

उत्तर प्रदेश

