उत्तर प्रदेश में कानपुर लगातार तीसरे दिन सबसे ठंडा जिला, आईएमडी का शीत लहर का येलो अलर्ट जारी

UP weather forecast मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश में कानपुर सबसे ठंडे जिले के रूप में दर्ज किया गया है। यह स्थिति लगातार तीसरे दिन सामने आई है। जब पिछले 24 घंटे में कानपुर का तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात में शीत लहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह और रात के समय मौसम खराब रहेगा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार उत्तर और पूर्व दिशा से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। 1.8 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। बारिश की संभावना नहीं है।