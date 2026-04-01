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सेक्स रैकेट सरगना के साथ पुलिसवाले कर रहे पार्टी, कानपुर में 2 कांस्टेबल सस्पेंड, किशोर पर पेशाब करते दिखा आरोपी

Kanpur Sex Racket News: कानपुर में सेक्स रैकेट के मास्टरमाइंड रोहित वर्मा के साथ पुलिसकर्मियों की पार्टी का वीडियो वायरल। किशोर पर पेशाब करने और मारपीट का खौफनाक सच आया सामने। पढ़ें पूरी खबर...

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कानपुर

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Pratiksha Gupta

Apr 08, 2026

Sex Racket, Police Controversy, YouTuber Cake Cutting, Viral Video

सेक्स रैकेट सरगना के साथ पार्टी करते पुलिसकर्मी | (फोटो सोर्स- gemini)

Kanpur Sex Racket News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल खाकी को शर्मसार किया है, बल्कि समाज में बढ़ते अपराध के बेखौफ चेहरे को भी उजागर कर दिया है। शहर में देह व्यापार का जाल बिछाने वाले गैंग के मास्टरमाइंड रोहित वर्मा के साथ पुलिसकर्मियों के जश्न मनाने का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है।

केक कटा और थिरकी पुलिस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने पुलिस और अपराधियों के बीच के गठजोड़ की पोल खोल दी है। वायरल वीडियो में सेक्स रैकेट का आरोपी रोहित वर्मा केक काटता दिख रहा है। उसके साथ कानपुर पुलिस के दो सिपाही भी मौजूद हैं। दोनों पुलिसकर्मी न केवल पार्टी का हिस्सा बने, बल्कि आरोपी के साथ मिलकर डांस भी कर रहे थे। मामला सामने आने के बाद डीसीपी साउथ ने इन दोनों कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया है।

किशोर पर पेशाब और बेरहमी से पिटाई

रोहित वर्मा की गिरफ्तारी के बाद उसके चार ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। एक वीडियो में रोहित एक किशोर पर पेशाब करते हुए उसे जबरन गुंडा बनने के लिए उकसा रहा है। दूसरे वीडियो में रोहित और उसका साथी एक स्कूल के बाहर किशोर को डंडों और जूतों से बुरी तरह पीट रहे हैं। आरोपी अपनी गाड़ी में पुलिस की टोपी रखकर घूमता था ताकि लोग उससे डरें और वह अपना दबदबा बनाए रखे।

ऐसे ढहा सेक्स रैकेट का साम्राज्य

इस पूरे गैंग का पर्दाफाश तब हुआ जब पश्चिम बंगाल की एक युवती ने हिम्मत दिखाई। युवती का आरोप है कि रोहित और उसके साथी उसे नौकरी का झांसा देकर कानपुर लाए थे और फिर बंधक बनाकर जबरन देह व्यापार के धंधे में डाल दिया। 3 अप्रैल को किसी तरह वहां से भागकर वह पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने छापेमारी कर रोहित को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका साथी साहिल अभी भी फरार है।

यूट्यूबर के चोले में छिपा था शातिर अपराधी

जांच में पता चला है कि रोहित वर्मा खुद को एक यूट्यूबर बताता था और उसके पास से फर्जी प्रेस कार्ड भी बरामद हुए हैं। वह शहर के करीब 20 होटलों में लड़कियों की सप्लाई करता था। पुलिस अब उन होटलों के रिकॉर्ड खंगाल रही है जहां यह काला कारोबार चल रहा था।

यूट्यूबर बनकर चला रहा था काला धंधा

पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि रोहित खुद को यूट्यूबर बताता था और उसके पास प्रेस कार्ड भी मिले हैं। वह शहर के करीब 20 होटलों में लड़कियों को सप्लाई करता था। पुलिस अब उन सभी होटलों की जांच कर रही है ताकि इस धंधे से जुड़े बाकी लोगों को भी पकड़ा जा सके।

पुलिस की कार्रवाई और फरार साथी की तलाश

पुलिस के अनुसार, रोहित वर्मा पर पॉक्सो, छेड़छाड़ और चोरी समेत कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल दोनों आरोपी सिपाहियों को सस्पेंड कर विभागीय जांच बिठा दी गई है। वहीं, रोहित के फरार साथी साहिल की तलाश जारी है।

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Shastri nagar central market sealing, meerut sealing drive, supreme court sealing order

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Published on:

08 Apr 2026 06:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / सेक्स रैकेट सरगना के साथ पुलिसवाले कर रहे पार्टी, कानपुर में 2 कांस्टेबल सस्पेंड, किशोर पर पेशाब करते दिखा आरोपी

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