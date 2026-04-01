सेक्स रैकेट सरगना के साथ पुलिसवाले कर रहे पार्टी, कानपुर में 2 कांस्टेबल सस्पेंड, किशोर पर पेशाब करते दिखा आरोपी

रोहित वर्मा की गिरफ्तारी के बाद उसके चार ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। एक वीडियो में रोहित एक किशोर पर पेशाब करते हुए उसे जबरन गुंडा बनने के लिए उकसा रहा है। दूसरे वीडियो में रोहित और उसका साथी एक स्कूल के बाहर किशोर को डंडों और जूतों से बुरी तरह पीट रहे हैं। आरोपी अपनी गाड़ी में पुलिस की टोपी रखकर घूमता था ताकि लोग उससे डरें और वह अपना दबदबा बनाए रखे।