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UP Weather Alert: Kanpur सहित कई जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा, IMD ने जारी किया अलर्ट

Thunderstorm Alert UP:उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। कानपुर समेत कई जिलों में अगले 48–72 घंटों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी है। तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Apr 08, 2026

कानपुर। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कानपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा तेजी से बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के जिला-वार चेतावनी मॉडल के अनुसार अगले 48 से 72 घंटों के भीतर मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा। इस दौरान तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई गई है।

कानपुर सहित इन जिलों में पड़ेगा प्रभाव

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ यह बदलाव अब धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में फैल रहा है। इसके प्रभाव से कानपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और सहारनपुर समेत कई जिलों में मौसम का असर साफ दिखाई देने लगा है। कई स्थानों पर सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आई और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली।

इस वजह से हो रहा है मौसम में बदलाव

विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के कारण हो रहा है। इसके चलते तेज रफ्तार हवाएं चलने के साथ-साथ कुछ स्थानों पर आंधी की स्थिति भी बन सकती है। वहीं गरज-चमक के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।कानपुर और आसपास के इलाकों में भी मौसम का असर दिखने लगा है। आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। आने वाले दिनों में यहां तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। ग्रामीण इलाकों में फसलों पर इसका असर पड़ सकता है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।

खुले स्थानों पर ना रहे

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर न रहें और बिजली गिरने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। साथ ही, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की भी हिदायत दी गई है।फिलहाल प्रदेश में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन तेज आंधी और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा।

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Published on:

08 Apr 2026 05:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / UP Weather Alert: Kanpur सहित कई जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा, IMD ने जारी किया अलर्ट

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