UP Weather Alert: Kanpur सहित कई जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा, IMD ने जारी किया अलर्ट

विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के कारण हो रहा है। इसके चलते तेज रफ्तार हवाएं चलने के साथ-साथ कुछ स्थानों पर आंधी की स्थिति भी बन सकती है। वहीं गरज-चमक के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।कानपुर और आसपास के इलाकों में भी मौसम का असर दिखने लगा है। आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। आने वाले दिनों में यहां तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। ग्रामीण इलाकों में फसलों पर इसका असर पड़ सकता है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।