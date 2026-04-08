8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:स्याही से लिखी किस्मत: ‘मोतियों जैसी लिखावट’ ने दिलाया सम्मान और तुरंत समाधान

Beautiful Handwriting:कानपुर में जनतादर्शन के दौरान कक्षा दस की छात्रा शिवानी की मोतियों जैसी लिखावट वाला आवेदन चर्चा का केंद्र बन गया। डीएम प्रभावित हुए, विवाद का समाधान कराया और छात्रा को सम्मानित कर उसकी प्रतिभा को सराहा।

3 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Apr 08, 2026

कानपुर,कभी-कभी साधारण दिखने वाली चीजें असाधारण प्रभाव छोड़ जाती हैं। ऐसा ही एक प्रेरणादायक मामला कानपुर के जनता दर्शन में सामने आया, जहां एक छात्रा की सुंदर लिखावट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह केवल एक आवेदन पत्र नहीं था, बल्कि प्रतिभा, अनुशासन और अभ्यास का अद्भुत उदाहरण था। इस आवेदन ने न केवल संबंधित समस्या का समाधान कराया, बल्कि छात्रा को प्रशासनिक स्तर पर पहचान और सम्मान भी दिलाया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि छोटी-सी कला भी बड़े अवसरों के द्वार खोल सकती है।

मोतियों जैसी लिखावट ने सबको किया हैरान

जनता दर्शन के दौरान जब जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह सामने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, तो उसकी लिखावट ने सभी को चौंका दिया। अक्षर इतने सुंदर, सुसंगठित और एक समान थे कि पहली नजर में वह कंप्यूटर से टाइप कर प्रिंट किया हुआ प्रतीत हुआ। वहां मौजूद अधिकारी, कर्मचारी और अन्य फरियादी भी इस आवेदन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कई लोग इसे पास जाकर देखने लगे और उसकी लिखावट की तुलना मोतियों से करने लगे। कुछ देर के लिए पूरा जनतादर्शन कक्ष इसी आवेदन की चर्चा में डूब गया, जो एक छात्रा की कला का जीवंत उदाहरण बन गया।

डीएम ने की सराहना, पूछा किसने लिखा आवेदन

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जब इस आवेदन को गौर से देखा, तो उन्होंने तुरंत यह जानने की इच्छा जताई कि इतनी सुंदर लिखावट किसकी है। आवेदन देने आए नरवल क्षेत्र के रामसजीवन से उन्होंने पूछा कि इसे किसने लिखा है। रामसजीवन ने बताया कि यह उनकी पोती शिवानी ने लिखा है, जो कक्षा दस की छात्रा है। यह सुनकर जिलाधिकारी बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने छात्रा की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इतनी साफ, संतुलित और आकर्षक लिखावट आज के समय में बहुत कम देखने को मिलती है।

आवेदन से सुलझा पेड़ों के विवाद का मामला

यह आवेदन केवल सुंदर ही नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण समस्या से भी जुड़ा हुआ था। मामला पेड़ों के विवाद से संबंधित था, जिसे लेकर रामसजीवन जनतादर्शन में पहुंचे थे। जिलाधिकारी ने इस आवेदन को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एसडीएम नरवल विवेक कुमार मिश्रा को निर्देश दिए। एसडीएम ने मौके पर जांच कराते हुए विवाद का समाधान कराया। इस प्रकार एक छात्रा की खूबसूरत लिखावट ने प्रशासन का ध्यान खींचकर समस्या के त्वरित निस्तारण में अहम भूमिका निभाई और यह घटना सभी के लिए प्रेरणा बन गई।

छात्रा शिवानी को मिला सम्मान और प्रेरणा

बुधवार को जिलाधिकारी ने छात्रा शिवानी को विशेष रूप से बुलाकर सम्मानित किया। उन्हें पेन सेट, किताबें और स्कूल बैग भेंट किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उसकी कॉपियों का भी अवलोकन किया, जिनमें हर पृष्ठ पर एक जैसी सुंदर और स्पष्ट लिखावट दिखाई दी। उन्होंने शिवानी की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रतिभा उसे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। साथ ही उन्होंने छात्रा को बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और निरंतर अभ्यास करते रहने के लिए प्रेरित किया।

बिना किसी प्रशिक्षण के निखरी अनोखी कला

शिवानी की खास बात यह है कि उसने कभी किसी संस्थान से कैलियोग्राफी का प्रशिक्षण नहीं लिया है। इसके बावजूद उसकी लिखावट इतनी प्रभावशाली और आकर्षक है कि हर कोई उसे देखकर प्रभावित हो जाता है। वह माहेश्वरी दयानंद बब्बू लाल इंटर कॉलेज, उमरी नरवल की छात्रा है और हाल ही में कक्षा नौ उत्तीर्ण कर दसवीं में पहुंची है। उसकी यह कला उसके आत्मअनुशासन और नियमित अभ्यास का परिणाम है, जो उसे अन्य छात्रों से अलग पहचान दिलाती है।

बचपन से ही है सुंदर लिखने की आदत

शिवानी के बाबा रामसजीवन बताते हैं कि उसे बचपन से ही साफ और सुंदर लिखने की आदत है। वह जब भी कोई पत्र या आवेदन लिखती है, लोग उसकी लिखावट की प्रशंसा जरूर करते हैं। परिवार के अनुसार, शिवानी हमेशा अपनी कॉपियों को साफ-सुथरा रखती है और लिखते समय विशेष ध्यान देती है कि हर अक्षर स्पष्ट और सुंदर दिखे। यही आदत आज उसकी पहचान बन गई है। यह कहानी न केवल छात्रों के लिए, बल्कि हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है कि निरंतर अभ्यास और लगन से कोई भी साधारण कला असाधारण बन सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Apr 2026 04:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:स्याही से लिखी किस्मत: ‘मोतियों जैसी लिखावट’ ने दिलाया सम्मान और तुरंत समाधान

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:किडनी रैकेट का ‘मेरठ वाला सैफी’ कानपुर से गिरफ्तार

कानपुर

Kanpur News:दो पक्षों में मारपीट, पुलिसकर्मी बनाता रहा वीडियो, वायरल हुआ वीडियो

कानपुर

UP Weather Alert: Kanpur सहित कई जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा, IMD ने जारी किया अलर्ट

कानपुर

Kanpur Weather:कहां कितने मेहरबान हुए बादल? इलाकेवार जानिए बारिश का पूरा हिसाब

कानपुर

Kanpur News: आईआईटी में ‘डिजिटल दंगल’, जहां कोड के वार से तय होगा साइबर का सरताज

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.