Kanpur News:स्याही से लिखी किस्मत: ‘मोतियों जैसी लिखावट’ ने दिलाया सम्मान और तुरंत समाधान

जनता दर्शन के दौरान जब जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह सामने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, तो उसकी लिखावट ने सभी को चौंका दिया। अक्षर इतने सुंदर, सुसंगठित और एक समान थे कि पहली नजर में वह कंप्यूटर से टाइप कर प्रिंट किया हुआ प्रतीत हुआ। वहां मौजूद अधिकारी, कर्मचारी और अन्य फरियादी भी इस आवेदन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कई लोग इसे पास जाकर देखने लगे और उसकी लिखावट की तुलना मोतियों से करने लगे। कुछ देर के लिए पूरा जनतादर्शन कक्ष इसी आवेदन की चर्चा में डूब गया, जो एक छात्रा की कला का जीवंत उदाहरण बन गया।