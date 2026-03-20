Kanpur News:चौकी में ‘न्याय’ के नाम पर बर्बरता! घरेलू विवाद में युवक की पिटाई, दरोगा सस्पेंड

आरोप है कि जैसे ही अभिषेक ड्यूटी से लौटकर चौकी पहुंचा, वहां मौजूद चौकी प्रभारी पवन मिश्रा समेत अन्य दरोगाओं ने उसे घेर लिया। बिना किसी ठोस पूछताछ या जांच के, युवक की जमकर पिटाई शुरू कर दी गई।परिजनों का कहना है कि पिटाई के दौरान पुलिसकर्मियों ने उसे धमकाया भी कि अगर दोबारा शिकायत आई तो सीधे जेल भेज दिया जाएगा। यह सब कुछ चौकी के अंदर होता रहा और कोई सुनवाई नहीं हुई।देर रात तक जब अभिषेक घर नहीं लौटा, तो मां खुद चौकी पहुंचीं। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गईं—उनका बेटा दर्द से कराह रहा था। किसी तरह हाथ जोड़कर वह उसे घर ले आईं।