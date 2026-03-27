Kanpur News:ज़रा सा हॉर्न और सीधे 1000 रुपये गायब! कानपुर के इस 500 मीटर में गूंजेगी सिर्फ खामोशी

कानपुर। शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने पहली बार साइलेंस जोन व्यवस्था लागू की है। जीटी रोड पर न्यू जीटी नर्सिंग होम से गोल चौराहे तक करीब 500 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। इस इलाके में अनावश्यक हॉर्न बजाने पर 1000 रुपये का चालान किया जाएगा। नियमों के पालन के लिए “नो-हार्न प्लीज” के बोर्ड भी लगाए गए हैं। यातायात पुलिस को सख्ती से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस पहल का असर जमीन पर दिखे और लोगों को राहत मिल सके।