आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल: कानपुर में “सर तन से जुदा” के नारे, आरोपी गिरफ्तार

Slogan of "…Sar Tan Se Juda" raised due to provocative post, कानपुर में स्टेटस पर एक युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया। जिससे नाराज विशेष समुदाय के लोगों ने युवक के घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए और आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया। दोनों पक्षों के धर्म गुरुओं को बुलाकर बातचीत कराई गई। एसीपी आशुतोष कुमार ने कहा कि पोस्ट डिलीट कर दी गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला फीलखाना क्षेत्र का है।