Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल: कानपुर में “सर तन से जुदा” के नारे, आरोपी गिरफ्तार

Slogan of "...Sar Tan Se Juda" raised due to provocative post, कानपुर में आपत्तिजनक पोस्ट करने पर सैकड़ो की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले के घर पर पत्थरबाजी हुई। दोनों पक्षों के धर्म गुरुओं को मौके पर बुलाया गया।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 07, 2025

लोगों से घर जाने की अपील करते धर्मगुरु (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)

Slogan of "…Sar Tan Se Juda" raised due to provocative post, कानपुर में स्टेटस पर एक युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया। जिससे नाराज विशेष समुदाय के लोगों ने युवक के घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए और आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया। दोनों पक्षों के धर्म गुरुओं को बुलाकर बातचीत कराई गई। एसीपी आशुतोष कुमार ने कहा कि पोस्ट डिलीट कर दी गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला फीलखाना क्षेत्र का है।

ये भी पढ़ें

जिला कृषि अधिकारी निलंबित, विधायक की शिकायत, डीएम की संस्सुति पर शासन ने की कार्रवाई
कानपुर
कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा (फोटो सोर्स- 'X' DM Kanpur & abhijeet Singh sanga)

आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल

उत्तर प्रदेश के कानपुर के फीलखाना क्षेत्र के पटकापुर में उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। जब सोजप ने आपत्तिजनक पोस्ट अपने स्टेटस पर लगा दिया। जिससे लोग नाराज हो गए। सैकड़ो की संख्या में इकट्ठा भीड़ आरोपी के घर पहुंच गई और पत्थर फेंकने की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान घर का दरवाजा भी तोड़ दिया गया। इस दौरान "सर तन से जुदा के नारे" भी लगाए गए।

दोनों पक्षों के धर्म गुरुओं को बुलाया गया

सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझने का प्रयास किया। अपील की कि कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ना ले। इस दौरान शिया और सुन्नी दोनों पक्षों के धर्म गुरुओं को भी बुलाया गया। उन्होंने भी लोगों से अपील की। धर्मगुरु ने लोगों से अपील की कि आप लोग अपने घर चले जाएं। जिसने यह हरकत की है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे पक्ष के धर्मगुरु ने कहा कि यह शिया-सुन्नी का मैटर नहीं है। इस मौके पर शिया-सुन्नी एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए।

क्या कहते हैं एसीपी?

एसीपी आशुतोष कुमार ने कहा कि एक बच्चे ने आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। जिससे कुछ लोगों को आपत्ति हुई। मौके पर फीलखाना, कोतवाली, मूलगंज थाना पुलिस को बुलाया गया है। आपत्तिजनक पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। दोनों पक्षों के धर्म गुरुओं को भी बुलाया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2025 08:56 pm

Published on:

07 Sept 2025 08:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल: कानपुर में “सर तन से जुदा” के नारे, आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट