आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल: कानपुर में “सर तन से जुदा” के नारे, आरोपी गिरफ्तार

Slogan of "…Sar Tan Se Juda" raised due to provocative post, कानपुर में स्टेटस पर एक युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया। जिससे नाराज विशेष समुदाय के लोगों ने युवक के घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए और आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया। दोनों पक्षों के धर्म गुरुओं को बुलाकर बातचीत कराई गई। एसीपी आशुतोष कुमार ने कहा कि पोस्ट डिलीट कर दी गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला फीलखाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के फीलखाना क्षेत्र के पटकापुर में उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। जब सोजप ने आपत्तिजनक पोस्ट अपने स्टेटस पर लगा दिया। जिससे लोग नाराज हो गए। सैकड़ो की संख्या में इकट्ठा भीड़ आरोपी के घर पहुंच गई और पत्थर फेंकने की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान घर का दरवाजा भी तोड़ दिया गया। इस दौरान "सर तन से जुदा के नारे" भी लगाए गए।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझने का प्रयास किया। अपील की कि कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ना ले। इस दौरान शिया और सुन्नी दोनों पक्षों के धर्म गुरुओं को भी बुलाया गया। उन्होंने भी लोगों से अपील की। धर्मगुरु ने लोगों से अपील की कि आप लोग अपने घर चले जाएं। जिसने यह हरकत की है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे पक्ष के धर्मगुरु ने कहा कि यह शिया-सुन्नी का मैटर नहीं है। इस मौके पर शिया-सुन्नी एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए।
एसीपी आशुतोष कुमार ने कहा कि एक बच्चे ने आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। जिससे कुछ लोगों को आपत्ति हुई। मौके पर फीलखाना, कोतवाली, मूलगंज थाना पुलिस को बुलाया गया है। आपत्तिजनक पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। दोनों पक्षों के धर्म गुरुओं को भी बुलाया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।