यूजीसी के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, बोले- काला कानून, भाजपा विधायक ने भी संशोधन की मांग की

Student Protest against UGC: कानपुर में यूजीसी के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया है। छात्र नेताओं ने जुलूस निकालकर यूजीसी के काले कानून को वापस लेने की मांग की है। इधर, भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने भी यूजीसी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यूजीसी कानून की समीक्षा करने की जरूरत है, इसके बाद इस कानून को बनाए जाने की मांग की है। कानपुर देहात में भी यूजीसी बिल का विरोध किया गया है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में छात्रों ने भी जुलूस निकालकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस मौके पर यूजीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि यदि बिल में संशोधन नहीं किया गया तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान हाथों में काले झंडे भी लिए। इस मौके पर छात्रों के साथ आम आदमी भी मौजूद थे। छात्र नेता अभिजीत राय ने बताया कि यह काला कानून है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में भेदभाव को बढ़ावा देने वाला है। छात्र हित के खिलाफ यह कानून बनाया गया है।
छात्र नेता ने कहा कि यह बिल छात्रों को बांटने का काम करेगी। यह कानून छात्रों को जाति के आधार पर बांटने का काम करेगी जिससे छात्र एकता कमजोर होगी। इस मौके पर छात्रों ने सरकार से मांग की कि इस कानून बिल को वापस लिया जाए। नहीं तो जिलाधिकारी कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी अगर संशोधन नहीं किया गया तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
भाजपा विधायक ने कहा कि उनका मत है कि इस कानून में संशोधन की जरूरत है। इसकी समीक्षा करने की जरूरत है, और इसके बाद कानून बनाया जाए जिससे हर वर्ग को न्याय मिले। ऐसा ही गजट यूजीसी का पास होना चाहिए। इसी प्रकार का विरोध कानपुर देहात में भी किया गया। लोगों ने यूजीसी कानून वापस लेने की मांग की है।
