यूजीसी के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, बोले- काला कानून, भाजपा विधायक ने भी संशोधन की मांग की

उत्तर प्रदेश के कानपुर में छात्रों ने भी जुलूस निकालकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस मौके पर यूजीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि यदि बिल में संशोधन नहीं किया गया तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान हाथों में काले झंडे भी लिए। इस मौके पर छात्रों के साथ आम आदमी भी मौजूद थे। छात्र नेता अभिजीत राय ने बताया कि यह काला कानून है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में भेदभाव को बढ़ावा देने वाला है। छात्र हित के खिलाफ यह कानून बनाया गया है।