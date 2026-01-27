315 बोर के तमंचे की फैक्ट्री: देशी तमंचे का निर्माण, बने और अधबने तमंचे सहित तीन गिरफ्तार

Kanpur illegal pistol factory कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जब अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से बने और अधबने तमंचे भी बरामद किए गए हैं।‌ इस संबंध में पुलिस उपायुक्त सेंट्रल ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों से मिली जानकारी के बाद अवैध असलहा फैक्ट्री का पकड़ी गई है। जिसमें सर्विलांस टीम के साथ स्थानीय थाना पुलिस भी शामिल है। घटना के संबंध में और जानकारी प्राप्त की जा रही है।