यूजीसी के खिलाफ प्रधानमंत्री को खून से पत्र: डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी

Blood letter written to PM against UGC कानपुर में यूजीसी (UGC) कानून के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। ‌जिलाधिकारी कार्यालय में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर यूजीसी कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हाथों में तख्तियां पकड़े कार्यकर्ताओं ने कानून वापस लेने की मांग की। दूसरी तरफ यूजीसी कानून के खिलाफ प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा गया है। जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। ‌वीडियो वायरल करने वाले ने बताया है कि वह पूरी तरह स्वस्थ है।