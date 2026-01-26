लखनऊ के रहने वाले शिक्षक ने 11वीं के छात्र पर चाकू से किया हमला, की नृशंस हत्या, जानें वजह

Lucknow teacher attacked and brutally murdered student कानपुर देहात में हुई हृदयविदारक घटना में एक शिक्षक ने 17 साल के छात्र की हत्या कर दी। घटना के समय शिक्षक ने छात्र को पेड़ के नीचे बुलाया था। वहीं पर पहले से घात लगाए बैठे शिक्षक ने छात्र के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के बाद छात्र मौके से भागा लेकिन फिर गिर पड़ा। राहगीरों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजन घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना झीझक थाना क्षेत्र की है।