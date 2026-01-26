लखनऊ के रहने वाले शिक्षक ने 11वीं के छात्र पर चाकू से किया हमला, की नृशंस हत्या, जानें वजह

फोटो सोर्स- पत्रिका
Lucknow teacher attacked and brutally murdered student कानपुर देहात में हुई हृदयविदारक घटना में एक शिक्षक ने 17 साल के छात्र की हत्या कर दी। घटना के समय शिक्षक ने छात्र को पेड़ के नीचे बुलाया था। वहीं पर पहले से घात लगाए बैठे शिक्षक ने छात्र के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के बाद छात्र मौके से भागा लेकिन फिर गिर पड़ा। राहगीरों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजन घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना झीझक थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला छात्र 17 वर्षीय सौरभ पाल पुत्र सुभाष पाल निवासी अंबेडकर नगर अपनी बहन के साथ किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था। परिजनों ने बताया कि काकोरी लखनऊ के रहने वाले प्राइवेट स्कूल के शिक्षक अनूप सिंह ने सौरभ को पीपल के पेड़ के पास बुलाया।
वहीं पर उसने सौरव पाल की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हमले से सौरभ ने भागने का प्रयास किया। करियाझाला पेट्रोल पंप की ओर भागने के दौरान आगे जाकर वह गिर पड़ा। राहगीरों में से एक ने घटना की जानकारी बहन को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने गंभीर अवस्था में सौरभ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झिझक में भर्ती कराया।
प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सौरभ की हालत काफी गंभीर थी। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान सौरभ की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची झीझक थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से भी बातचीत की। मौके से साक्ष्य एकत्र किए गए।
क्षेत्राधिकारी सौरभ वर्मा जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घटना के संबंध में परिजनों से बातचीत की। क्षेत्राधिकारी सौरव वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जानकारी हुई कि रुपए के लेनदेन को लेकर दोनों के बीच विवाद था। घटना के बाद आरोपी शिक्षक मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीम टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद घटना का खुलासा होगा।
