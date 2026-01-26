कल सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ: इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Orange and Yellow alerts issued मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक कानपुर मंडल, बुंदेलखंड, पश्चिमी और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। तापमान में 1 से 3 डिग्री के बीच उतार-चढ़ाव बना रहेगा। कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया में की रात सर्द रहेगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। कल 27 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है, जिसका भी असर मौसम पर पड़ेगा। दिन में तेज धूप निकल सकती है। कहीं-कहीं कोहरा में छाए रहने की भी संभावना है। किसानों को एक बार फिर सलाह दी गई है कि खेतों की सिंचाई न करें। तेज हवाओं के कारण फसल गिरने का डर रहता है।