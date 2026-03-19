19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News: IIT कानपुर और सेंट्रल कमांड के बीच बड़ा समझौता, अब सेना के निर्माण कार्य होंगे और मजबूत

IIT Kanpur MoU के तहत सेंट्रल कमांड के अधिकारियों को आधुनिक Construction Management की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पहल से सेना के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता बढ़ेगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक मजबूत व प्रभावी बनेगा।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Mar 19, 2026

कानपुर,देश की प्रतिष्ठित संस्था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सेना के निर्माण तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। संस्थान ने सेंट्रल कमांड मुख्यालय के मुख्य अभियंता के साथ निर्माण प्रबंधन में क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी तकनीकी दक्षता और प्रबंधन कौशल को नई ऊंचाई देने वाली मानी जा रही है।इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सेना के अधिकारियों को आधुनिक निर्माण तकनीकों, प्रबंधन कौशल और पारदर्शी कार्यप्रणालियों से लैस करना है। तेजी से बदलती तकनीकी जरूरतों और जटिल होती अवसंरचना परियोजनाओं को देखते हुए यह पहल बेहद अहम मानी जा रही है। इससे न केवल परियोजनाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

इस पहल में क्या होगा खास

आईआईटी कानपुर द्वारा इस सहयोग के तहत एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम “Construction Management: Quality, Contracts and Arbitration” शुरू किया जा रहा है, जो इसी महीने के अंत तक प्रारंभ होगा। इस कोर्स में अधिकारियों को निर्माण से जुड़ी बारीकियों की गहन जानकारी दी जाएगी।कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, आधुनिक अनुबंध प्रबंधन और विवाद समाधान (Arbitration) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे अधिकारी न केवल तकनीकी रूप से मजबूत होंगे, बल्कि जटिल परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित कर सकेंगे।

सेना के निर्माण कार्यों में आएगा बदलाव

यह पहल भारतीय सेना के निर्माण कार्यों में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। वर्तमान समय में सेना की अवसंरचना परियोजनाएं पहले से अधिक जटिल और तकनीकी हो गई हैं। ऐसे में उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो गया है।आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग से अधिकारियों को नवीनतम तकनीकों और वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी मिलेगी। इससे वे परियोजनाओं की बेहतर योजना, प्रभावी क्रियान्वयन और कुशल प्रबंधन कर सकेंगे।

क्या होंगे फायदे

इस समझौते से कई अहम लाभ मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों की तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी और निर्माण प्रबंधन के क्षेत्र में नई कार्यप्रणालियां विकसित होंगी। साथ ही अनुबंध प्रबंधन और मध्यस्थता से जुड़े कौशल भी मजबूत होंगे, जिससे विवादों का समाधान तेजी से किया जा सकेगा।इसके अलावा, गुणवत्ता आश्वासन के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही में भी सुधार होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेना की परिचालन अवसंरचना परियोजनाएं समय पर और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरी हो सकेंगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IIT

आईआईटी कानपुर

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Mar 2026 06:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News: IIT कानपुर और सेंट्रल कमांड के बीच बड़ा समझौता, अब सेना के निर्माण कार्य होंगे और मजबूत

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:“12 बार कॉल, फिर भी जवाब नहीं!”—विधायक का फूटा गुस्सा, डीएम बोले ‘खेद है, अब निजी नंबर पर करें सीधे बात’

कानपुर

Kanpur News:गैस के इंतजार में तड़पते उपभोक्ता, छापेमारी में खुली पोल, अब लाइसेंस पर संकट

कानपुर

Kanpur News:रेलवे ट्रैक पर सिलिंडर ब्लास्ट, साजिश या हादसा? जांच तेज

कानपुर

Kanpur News:रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, पूछताछ में सामने आई चौंकाने वाली वजह

कानपुर

यूपी के कानपुर में हाई-प्रोफाइल साइबर फ्रॉड, बड़े नामों का सहारा लेकर रिटायर्ड शिक्षिका से की 1.57 करोड़ की ठगी

Kanpur Cyber Fraud
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.