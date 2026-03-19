Kanpur News: IIT कानपुर और सेंट्रल कमांड के बीच बड़ा समझौता, अब सेना के निर्माण कार्य होंगे और मजबूत

कानपुर,देश की प्रतिष्ठित संस्था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सेना के निर्माण तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। संस्थान ने सेंट्रल कमांड मुख्यालय के मुख्य अभियंता के साथ निर्माण प्रबंधन में क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी तकनीकी दक्षता और प्रबंधन कौशल को नई ऊंचाई देने वाली मानी जा रही है।इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सेना के अधिकारियों को आधुनिक निर्माण तकनीकों, प्रबंधन कौशल और पारदर्शी कार्यप्रणालियों से लैस करना है। तेजी से बदलती तकनीकी जरूरतों और जटिल होती अवसंरचना परियोजनाओं को देखते हुए यह पहल बेहद अहम मानी जा रही है। इससे न केवल परियोजनाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने में भी मदद मिलेगी।