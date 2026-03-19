Kanpur News: IIT कानपुर और सेंट्रल कमांड के बीच बड़ा समझौता, अब सेना के निर्माण कार्य होंगे और मजबूत

कानपुर,देश की प्रतिष्ठित संस्था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सेना के निर्माण तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। संस्थान ने सेंट्रल कमांड मुख्यालय के मुख्य अभियंता के साथ निर्माण प्रबंधन में क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी तकनीकी दक्षता और प्रबंधन कौशल को नई ऊंचाई देने वाली मानी जा रही है।इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सेना के अधिकारियों को आधुनिक निर्माण तकनीकों, प्रबंधन कौशल और पारदर्शी कार्यप्रणालियों से लैस करना है। तेजी से बदलती तकनीकी जरूरतों और जटिल होती अवसंरचना परियोजनाओं को देखते हुए यह पहल बेहद अहम मानी जा रही है। इससे न केवल परियोजनाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
आईआईटी कानपुर द्वारा इस सहयोग के तहत एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम “Construction Management: Quality, Contracts and Arbitration” शुरू किया जा रहा है, जो इसी महीने के अंत तक प्रारंभ होगा। इस कोर्स में अधिकारियों को निर्माण से जुड़ी बारीकियों की गहन जानकारी दी जाएगी।कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, आधुनिक अनुबंध प्रबंधन और विवाद समाधान (Arbitration) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे अधिकारी न केवल तकनीकी रूप से मजबूत होंगे, बल्कि जटिल परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित कर सकेंगे।
यह पहल भारतीय सेना के निर्माण कार्यों में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। वर्तमान समय में सेना की अवसंरचना परियोजनाएं पहले से अधिक जटिल और तकनीकी हो गई हैं। ऐसे में उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो गया है।आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग से अधिकारियों को नवीनतम तकनीकों और वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी मिलेगी। इससे वे परियोजनाओं की बेहतर योजना, प्रभावी क्रियान्वयन और कुशल प्रबंधन कर सकेंगे।
इस समझौते से कई अहम लाभ मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों की तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी और निर्माण प्रबंधन के क्षेत्र में नई कार्यप्रणालियां विकसित होंगी। साथ ही अनुबंध प्रबंधन और मध्यस्थता से जुड़े कौशल भी मजबूत होंगे, जिससे विवादों का समाधान तेजी से किया जा सकेगा।इसके अलावा, गुणवत्ता आश्वासन के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही में भी सुधार होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेना की परिचालन अवसंरचना परियोजनाएं समय पर और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरी हो सकेंगी।
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