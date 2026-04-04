Kanpur Weather:शाम होते ही बदला मौसम का मिजाज:कुछ ऐसा हुआ कि थम गई कानपुर की रफ्तार

हालांकि इस बारिश से पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। लेकिन आंधी और ओलावृष्टि के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया।वही नगर निगम की टीमें सड़कों से गिरे पेड़ों को हटाने में जुट गई हैं। साथ ही बिजली विभाग को भी आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।