तापमान में कानपुर सबसे अधिक बुलंदशहर सबसे कम, मौसम वैज्ञानिक बोले- ठंड आने में होगी देरी, जानें इस मौसम हफ्ते

Meteorologists said delay in arrival of cold मौसम विभाग के अनुसार बुलंदशहर का तापमान पिछले 24 घंटे में सबसे कम दर्ज किया गया जबकि कानपुर नगर का तापमान सबसे अधिक है। जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक पहुंचे आसमान में बादल छाए रहेंगे। धुंध और धूप के कारण धूप में थोड़ी नमी रहेगी। रात और दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। ऐसे कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिमी हवाओं का आना एक बार फिर कानपुर मंडल के जिलों में शुरू हो गया है। दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र से आने वाली दवाओं का भी असर बना हुआ है। प्रदूषण और सुबह-शाम की धुंध छाये रहने की संभावना है। 28 नवंबर तक का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है।‌

