Jaipur SMS Fire

कानपुर

कानपुर में सरेआम गुंडई! थार सवार दबंगों ने युवक को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होते ही पुलिस अलर्ट

Kanpur News: कानपुर के पनकी रोड पर काली थार सवार आधा दर्जन युवकों ने एक युवक को सरेआम बेरहमी से पीटा और लूटपाट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

कानपुर

image

Mohd Danish

Oct 08, 2025

kanpur thar car youths beat man panki road video viral police action

थार सवार दबंगों ने युवक को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा | AI Generated Image

Thar car youths beat man in Kanpur: कानपुर के कल्याणपुर पनकी रोड पर मंगलवार शाम का नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एक टी-स्टाल के बाहर अचानक माहौल तब बदल गया जब, आधा दर्जन से अधिक युवक एक युवक पर टूट पड़े।

काली थार गाड़ी से उतरे इन हमलावरों ने सड़क के बीचों-बीच उस युवक की इस कदर पिटाई की कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और कुछ ही मिनटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और मौके की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई।

मामूली विवाद बना जानलेवा

जानकारी के अनुसार, बिठूर रोड निवासी राजू पटेल मंगलवार शाम किसी निजी कार्य से पनकी रोड पहुंचे थे। यादव टी-स्टाल के पास जैसे ही वे पहुंचे, एक काली थार आनन-फानन में आकर रुकी। उसमें से छह से सात युवक उतरे और उन्होंने बिना किसी चेतावनी के राजू को लात-घूंसों और थप्पड़ों से पीटना शुरू कर दिया।

जब पीड़ित ने विरोध करने की कोशिश की तो हमलावरों ने जेब से नकदी छीन ली। आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जुटते देख आरोपी युवक जान से मारने की धमकी देते हुए थार में बैठकर फरार हो गए।

डरे-सहमे परिवार ने पुलिस से लगाई गुहार

हमले के बाद लहूलुहान हालत में किसी तरह राजू अपने घर पहुंचे और परिजनों को पूरी घटना बताई। घबराए परिवारजन उसे तुरंत थाने लेकर गए और लिखित तहरीर दी। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुई फुटेज ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी।

वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी युवक पीड़ित को गालियां दे रहे हैं और बेरहमी से उसे पीट रहे हैं। घटना देख लोग दहशत में हैं और सोशल मीडिया पर भी गुस्से का माहौल है।

पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश

वीडियो और शिकायत के आधार पर कल्याणपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

एसीपी कल्याणपुर ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

