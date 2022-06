कानपुर हिंसा खुलासाः राजनीति में पहचान बनाने के लिए चुना 3 जून, हयात एंड कंपनी की जानें पूरी साजिश

Kanpur Violence: कानपुर हिंसा में चल रही पूछताछ में पुलिस और एसआईटी हर एंगल जांच रही है। पुलिस की पूछताछ में बड़े खुलासे हुे।

कानपुर हिंसा मामले में एसआईटी समेत अन्य एजेंसियों की पूछताछ में हयात जफर हाशमी ने आधा दर्जन संगठनों के नाम बताए हैं, जिनके जरिए 3 जून को बंदी की योजना बनाई गई थी। एसआईटी इन सभी संगठनों की जांच करेगी। साथ ही आरोपितों ने कबूला की राजनीतिक पहचान बनाने के लिए 3 जून को चुना गया था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शहर में थे मौजूद, राष्ट्रीय मीडिया कवरेज के लिए आया था

Kanpur Violence Exposed Hayat and all want to Identity in Politics